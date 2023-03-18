《TÁR 塔爾》合作薩滿巫師來台！3天慶典還有占卜、座談、市集

▲電影《TÁR 塔爾》合作的巫師Elisa Vargas Fernande將來台，參與「薩滿大地媽媽—重生慶典」。（圖／ESPpop提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

奧斯卡影后凱特布蘭琪新片《TÁR 塔爾》近來成為話題，而電影合作的巫師Elisa Vargas Fernande將來台，參與2023年「薩滿大地媽媽—重生慶典」，3天慶典包含跨域座談、薩滿儀式、天然飲食推廣、占卜諮詢、身體療癒、器物市集等，將於4月1日～4月3日在新北市新店區文山農場舉行。

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▲「薩滿大地媽媽—重生慶典」包含座談、薩滿儀式、天然飲食推廣、占卜、身體療癒、器物市集等。



主辦單位介紹，薩滿Shaman的字根「sha」意為「通曉、知道」；大地媽媽Pachamama，「pacha」涵義壯觀，包括時間和空間，是「大地、世界、宇宙」之意。活動舉辦在春季，是薩滿文化中重要的節氣，也是喚醒大地母親的時刻。而今年度主題為「重生慶典」，象徵在經歷全球疫情過後淨化過去、回歸自我，也讓薩滿為人們恢復與生態、文化和靈性的連結。

▲薩滿巫師Elisa Vargas Fernandez將分享更多電影未提及的細節。

此次「薩滿大地媽媽」邀請多位國際薩滿巫師來台講座，分享當代薩滿文化、草藥植物、身心靈療癒等內容；其中在電影《TÁR 塔爾》中合作的巫師Elisa Vargas Fernande，也將會在活動中現身。電影講述一位音樂家塔爾（凱特布蘭琪飾演）到亞馬遜叢林的Shipibo-Conibo部落，進行自我探索，也在許多關鍵時刻，提到塔爾與薩滿儀式的關聯。

Elisa Vargas Fernande 在講座當中，將從薩滿的基本理念出發，分享更多電影未提及的細節，用古老而精準的薩滿方法，引導人們喚醒自己的內在與整合，迎接身心轉化。

除了Elisa Vargas Fernande外，活動也邀請到非洲薩滿植物合作的薩爾維亞籍巫師De Koturo，在講座以知識面分享非洲薩滿民族植物的廣泛運用。另有網路社群平台Thank you Plant Medicine版主、斯洛維尼亞籍巫師Sanken Wesna ，分享當代薩滿文化的草藥植物。

▲亞馬遜叢林花浴（Water Blessing）祝福儀式，使用植物、花草、草藥作為清理洗淨的方式，消除不平衡的能量。

3天的活動現場還有薩滿文化圈頂尖的療癒師、占卜師、身體療癒工作者等，提供各式服務，讓每位來參與者都有機會經歷一場探索自我與療癒的旅程。

「薩滿大地媽媽 - 春分復甦慶典」由ESPpop在2021年起籌劃舉辦，ESPpop以分享薩滿文化作為出發點，介紹各式薩滿儀式用具、草藥植物儀式，薰香淨化用品、天然手工香皂、超級食物、水晶礦石，替代療法知識等，推廣薩滿精神與大地萬物共處合作的宇宙觀，落實生活與心靈的成長的生活方式。