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台北男徵室友！房間裝潢「3大恐怖片齊聚」　網：住這心臟不強會嚇死

▲▼台北男徵室友驚見「靈異裝潢」　照片驚呆網：薩滿還是咒。（圖／翻攝自台北租屋、出租專屬社團）

▲台北男在臉書發文徵室友，結果房間照片引起網友熱議，吸引超過一千多則留言。（圖／翻攝自台北租屋、出租專屬社團）

網搜小組／趙蔡州報導

許多人為節省生活開支，會找室友分攤租金。一名男網友日前在臉書發文，希望找一名室友合租房子，地址位在台北士林區，但照片一出卻引發網友轟動，原因是照片中房子光照昏暗，牆壁地板有不規則花紋，加上整體裝潢風格特殊，甚至還放有詭異佛像與神秘小玩偶，讓網友驚喊「好恐怖，有點像咒的場景」。

▲▼台北男徵室友驚見「靈異裝潢」　照片驚呆網：薩滿還是咒。（圖／翻攝自台北租屋、出租專屬社團）

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▲▼台北男徵室友驚見「靈異裝潢」　照片驚呆網：薩滿還是咒。（圖／翻攝自台北租屋、出租專屬社團）

▲照片中就算室內有開燈，整體仍相當昏暗。（圖／翻攝自台北租屋、出租專屬社團）

原PO在臉書社團「台北租屋、出租專屬社團」貼文徵室友，地址位在台北士林一間透天厝，房間格局為1大雅房9000元、1小雅房8000元，有冷氣、洗衣機、冰箱、飲水機等基本設備，有廚房可以開伙，租金包含水費及一間6至8坪工作室，電費依台電費用收。

原PO最後貼出房屋照片，瞬間引發網友熱烈討論，貼文僅4小時就吸引超過1千多人留言，原因是這些照片呈現一種相當詭異的氣氛，就算室內有開燈，整體仍相當昏暗，配上工業廢墟風格的裝潢，牆壁地板的不規則花紋，公共空間裝飾則有佛像、木雕、骨頭飾品與數個人形玩偶，讓人宛如來到鬼屋一般。

▲▼台北男徵室友驚見「靈異裝潢」　照片驚呆網：薩滿還是咒。（圖／翻攝自台北租屋、出租專屬社團）

▲▼台北男徵室友驚見「靈異裝潢」　照片驚呆網：薩滿還是咒。（圖／翻攝自台北租屋、出租專屬社團）

▲▼台北男徵室友驚見「靈異裝潢」　照片驚呆網：薩滿還是咒。（圖／翻攝自台北租屋、出租專屬社團）

▲網友說「第一次看到這種娃娃，而且還4隻，怎麼會做出這種可怕娃娃」。（圖／翻攝自台北租屋、出租專屬社團）

有網友說「好恐怖喔，有點像《咒》的場景」、「我覺得那個神像，有點讓我想到《還願》的邪神」、「第一次看到這種娃娃，而且還4隻，怎麼會做出這種可怕娃娃」、「工業風跟鬼屋就是一線之隔」、「住在裡面一定超多靈感的，真的很適合藝術家」、「根本是鬼屋體驗營」、「那個廚房根本就是《薩滿》裡面的廚房」、「這是什麼還願還是咒的場景」。

對此，原PO事後也趕緊解釋，照片昏暗是他特別調整的，原本以為大家會喜歡，「我真的以為有人喜歡暗暗的氛圍啦，這裡白天很亮，早上起床精神很好啦」。

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