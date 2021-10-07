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瘋電影／薩滿　不願繼承乩身的最高風險

文／賴賴

▲▼薩滿。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

薩滿原來是宗教的名稱，薩滿教的薩滿被認為是掌握神秘知識，有能力進入「人神」狀態的人，有著預言、治療，與屬靈世界溝通，以及旅行到屬靈世界的能力。電影採取類紀錄片的方式敘事，增加了情境描述的真實感，也帶出與好萊塢不同的恐怖片質感，整部電影流暢好看，內容豐富，結局有驚嚇，單就電影傳播立場，個人是不喜歡結局的設定啦，不過有驚喜。

原來過去經常看到韓國戲劇中的巫女便是薩滿，這種以女性為主導的宗教充滿神秘感，而電影中即是以女巫傳承為主軸拉開一連串序幕，衍生這個恐怖的故事，題材有創意，尤其帶到泰國喪禮和驅魔儀式，有別於基督教和韓國操作上的不同，泰國處理神秘的敘事力道果然夠力，電影是不錯看的，看完確實也有不舒服感，舊式恐怖片。

片　　名：薩滿
英文片名：The Medium
類　　型：劇情、恐怖、懸疑/驚悚
上映日期：2021-08-25
片　　長：02時11分
導　　演：班莊比辛達拿剛(Banjong Pisanthanakun)
演　　員：納利亞桾蒙空傣(Narilya Gulmongkolpech) 、 薩娃妮烏托瑪(Sawanee Utoomma)
國　　家：泰國
語　　言：泰語
發行公司：車庫娛樂


劇情大綱

位於泰國東北部依善地區中的一個小村落，住在這裡的人們深信著房子、森林、群山、樹木，甚至是稻田皆有靈魂。「尼姆」繼承家族信仰，供奉先祖成為巫覡，某天她卻發現外甥女「敏」似乎不太對勁，狀態也一天比一天惡化，變得愈來愈古怪。

以薩滿巫覡為主題取材的攝影團隊，一直跟隨在「尼姆」身旁進行拍攝，為了捕捉到巫覡被神附身的瞬間，攝影機也開始收錄到發生在「敏」和「尼姆」以及他們家族中，一連串不可思議的現象……世襲的薩滿巫覡家族，與血有關的三個月的紀錄……

▲▼薩滿。（圖／yahoo）

▲原本天真浪漫美麗的女主，卻因中邪而面目全非。

▲▼薩滿。（圖／yahoo）

▲泰國喪禮完整呈現，整部片都是陰鬱的色調。

▲▼薩滿。（圖／yahoo）

▲大法師除魔儀式，過程驚悚結局驚嚇。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

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