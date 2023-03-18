超商限定「星級美食」來了！生乳捲爆超濃餡　明太子起司燉飯太欠吃

▲7-11再次與台北晶華酒店聯手推出全新鮮食、甜點。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

吃貨們快看過來！就有超商與星級主廚團隊再度聯名推出4款餐點新品，其中，一定要搶吃起司味爆棚的「明太子帕達諾起司燉飯」，使用4種起司熬煮醬料再搭配滿滿的明太子醬，最後再吃甜點「舒服蕾生乳捲」收尾，柔軟綿密的舒芙蕾海綿蛋糕咬下是香濃的鮮奶油餡，每口都充滿幸福滋味。

7-11「星級饗宴」與台北晶華酒店主廚團隊再次聯手開發2款主食和2款甜點，起司控絕對不能錯過「明太子帕達諾起司燉飯」、「鮮蝦奶油起司通心粉」，前者以奶油白醬和雞豚高湯作為基底，選用切達、艾曼塔、帕瑪森、帕達諾共4種起司燉煮成法式莫內醬，再豪邁鋪上博多明太子醬搭配義式海鮮、時蔬等，最後撒上黑胡椒增添風味；後者則使用切達、摩佐、帕瑪森等3種起司搭配煙燻培根、鮮蝦焗烤，呈現經典美式風味。

▲起司控一定要吃「明太子帕達諾起司燉飯」、「鮮蝦奶油起司通心粉」。

至於甜點新品，皆由晶華酒店人氣經典蛋糕變化而成，即起限定於大台北地區與全台雙溫糕點櫃超過1500間7-11門市販售，首推以獨家配方製成的「舒芙蕾生乳捲」，柔軟綿密的法式舒芙蕾海綿蛋糕入口即化，內餡採用北海道鮮奶油調製，清爽不膩口。

▲「晶華舒芙蕾生乳捲」又濃又香甜；「晶華香蕉巧克力慕斯」吃得到濃郁的巧克力及香蕉香。



另一款「香蕉巧克力慕斯」，嚴選微苦比利時巧克力製成綿密的戚風蛋糕及濃黑滑順的巧克力慕斯，佐以清爽的香蕉慕斯層層堆疊，外層再以巧克力和杏仁醬點綴，口感層次豐富。

▲必勝客紙包義大利麵限時爽吃第2件5折。（圖／必勝客提供，下同）

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