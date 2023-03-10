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「對義大利一定更不敢用！」台南Josh曝首戰吞敗1問題：到底為什麼

記者曾筠淇／綜合報導

2023棒球經典賽8日開打，中華隊首戰對上巴拿馬，以5比12吞敗，這樣的結果讓不少球迷感到難過，同時不理解教練為何這樣調度。賽後棒球YouTuber「台南Josh」也分享看法，直言明明有具備長打能力的打者，卻扣著不用，「到底是為什麼啊？」

台南Josh透過影片表示，中華隊4局下其實是有追分機會的，當時巴拿馬雖取得5分領先，但中華隊一二壘有人、一人出局，打擊輪到高宇杰，「你落後5分，有一個一二壘有人的進攻機會，你帶了3個捕手，其中一個最會打的還放在板凳上」。

台南Josh接續著說，先發的高宇杰出現防守瑕疵，「這個時候，你還不換代打嗎？」他認為比賽本來就會發生離譜失誤，所以不用怪高宇杰的防守瑕疵，「只是那個時候落後5分，又有追分的機會，到底為什麼不把吉力吉撈押出來呢？」

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▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／台南Josh）

▲台南Josh不解，為何不換吉力吉撈？（圖／翻攝自YouTube／台南Josh）

台南Josh進一步分析，「吉力吉撈就是壘上的人數越多，他的威脅性越大啊！因為他是一個有長打能力的打者」，怎料教練團卻扣著不用。他認為當時要追分，且又有得分機會，「你手上有一個很好的代打者，到底為什麼不換呢？這是我非常疑惑的一個調度點」。

台南Josh接著點評第6局，當時投手換上旅外的鄧愷威，結果只投了7球便弄成了滿壘，「光這7球就可以看出鄧愷威的控球狀況荒腔走板」，跟熱身賽的狀況很相像。他認為，若連好球帶都投不進去，「教練團是不是對他的狀況掌握得並不好？」就算晚回來報到，但上場前總會在牛棚熱身，「他在場上噴成這個樣子，難道在牛棚真的都完全沒有異樣嗎？會不會太放心把他派上場了？」

台南Josh也說，可能有人會覺得他是結果論，如果贏球就會說調度很棒，但他搖頭，「我還是會覺得這個調度很有討論的空間，為什麼在比分還沒有被完全拉開的時候，陳冠宇跟呂彥青這兩張牌要一直扣著不用呢？特別是有前面不換吉力吉撈的那個前例在，我更認為教練團是真的調度保守」。

「一直想把牌扣著，啊扣著扣著比賽就結束了。」台南Josh坦言，第一場比賽是「這麼有調度空間的一場比賽」，卻調得這麼保守，「那下一場對義大利一定是更不敢用」。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／台南Josh）

▲台南Josh認為「扣牌不打真的不行」。（圖／翻攝自YouTube／台南Josh）

台南Josh也提到，中華隊輸一場已經沒有退路，分組是5取2，輸2場要晉級的機會非常小，「下一場要當作是總冠軍戰G7來打了啦」，現在沒有條件去考慮後面的比賽，能用的全用，「先發的球員都在同一場比賽裡面一起用掉也沒有關係，不要想說什麼落後個3、4分，我先用幾個順位比較後面的投手來看看狀況，這真的不行啦」。

最後台南Josh更說，其實第一場比賽就要當成沒有退路的比賽來打，「牌提早打光，輸球了大家至少也甘願一點，短期賽扣牌不打真的不行」，雖然以這場比賽來說，巴拿馬的表現確實高出一階，「就算調度順序換一換，我也不覺得打得贏巴拿馬」，只是這場的輸法還是讓人感到疑惑。

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