四川一地下令「狗全部處死」趁飼主不在家上門撲殺！影片引爆民憤

記者鄭思楠／綜合報導

四川雅安天全縣樂英鄉政府16日未提前通知，到村民家將2隻狗捕殺帶走。監視器畫面顯示，狗狗發出慘叫，隨後被夾進袋子帶走。飼主稱，事前沒有收到任何通知，家人看了影片才發現狗狗被夾死帶走。鄉政府工作人員稱，因縣裡發現1例狂犬病人，根據四川省規定要捕殺全縣的狗，沒有提前通知是擔心村民將狗藏起來。

據《紅星新聞》報導，3月16日20時40分許，一網友在抖音上連續發布兩條影片稱，「村上的人趁主人沒在家，把2隻4個月的小狗當場夾死，沒有任何通知。」

該網友發布的監視器畫面顯示，有人手持鐵夾，來到一戶人家的院子內，將繩子拴著的一隻狗夾住。狗不停掙扎後，男子放開夾子，隨後又上前疑似夾住狗，並將疑似夾死的狗裝進袋子，帶離現場。

當晚8時許，該網友在留言區更新進展時說道，「打電話確認了，說是有個人檢測出狂犬病，全部捕殺，3年內都不能養了。」據悉，事發地點位於天全縣樂英鄉愛國村。

「我們昨天對愛國村的狗進行了捕殺」，3月17日上午，樂英鄉政府工作人員回應，這是因為愛國村有人在2月份因狂犬病身亡，身亡的老人60多歲，她是被一隻帶有狂犬病毒的獾到家裡咬了。

「昨天開始捕殺（狗）的，我們組捕殺了10多隻」，愛國村一村民小組組長說，按照上級的安排，為了全村近800人的安全，3月17日村裡還會繼續捕殺狗。

樂英鄉政府工作人員也表示，有人因狂犬病病亡，根據《四川省預防控制狂犬病條例》規定，愛國村為疫點，疫點範圍內自疫情發生起3年內禁養犬隻，所有犬隻一律捕殺。

事件一經曝光，迅速引爆輿論怒火，網友怒斥，「3000年前是不是都不用你們這種慘無人道滅絕人性的方法」、「為啥不趕緊封城？」、「無法無天了，隨便找個理由，想怎麼幹就這麼幹」、「真悲哀，現在的文明世界還有這樣的事情發生，讓人不寒而慄」、「有打架鬥毆怕不是要屠村了喔」。