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長髮妹脫了！和尚面前解放渾圓　羞曝要拍「佛系A片」

▲▼泰國成人女星PO出與僧人同框的照片被砲轟。（圖／翻攝推特）

▲成人女星PO出與僧人同框的照片，慘遭砲轟。（圖／翻攝推特）

記者吳美依／綜合報導

泰國成人女星瓦妮妲（Wanida）分享自己當眾解開襯衫鈕釦、解放雙峰的照片，旁邊還坐著一名僧侶，「正在販售我和一位和尚的A片。一部699泰銖（約新台幣624元）。如果有興趣的話，私訊我吧。」她16日被捕後坦承，所謂的色情片根本不存在，一切都是為了宣傳OnlyFans平台的噱頭。

Thaiger報導，瓦妮妲經常在推特分享火辣照片或影片，她3日發布與僧人同框的照片後，堅稱拍了一部與和尚發生性行為的A片，並且持續邀請追蹤者購買。

許多泰國網友對此怒不可遏，他們認為，瓦妮妲不僅玷汙僧人形象，更是褻瀆佛教，呼籲泰國佛教府（The National Office of Buddhism）等相關單位展開調查與懲處。

瓦妮妲落網後透露，那張照片是在曼谷挽賜火車站（Bang Sue Train Station）使用腳架拍攝，但她實際上沒有跟任何和尚拍攝A片，甚至根本就不認識那位入鏡的僧人。

警方沒有透露詳細案情，但瓦妮妲的行為觸犯泰國電腦犯罪法，可能因為拍攝並發布色情素材，面臨最長5年有期徒刑，最高罰款10萬泰銖（約新台幣9萬元），此外也觸犯泰國刑法，涉嫌播送或生產性愛內容，而被判處最長3年有期徒刑，最高6萬泰銖罰款（約新台幣5.3萬元）。

在泰國，性愛與色情是極具爭議的話題，被許多人認為是可恥與道德錯誤，甚至被視為不該談論的禁忌。除了色情內容違法之外，Pornhub等熱門成人網站更是被禁止。

 

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