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「銫-137」鋼管離奇消失3周！泰國急尋下落　警告嚴重健康風險

▲▼ 泰國一間發電廠遺失一根30公分長的鋼管 。（圖／達志影像／美聯社）

▲遺失的鋼管長約30公分、寬13公分，重量為25公斤 。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國巴真府一座燃煤電廠遺失一根含有高量放射性銫-137（Caesium-137）的鋼管，長30公分、重25公斤，迄今已消失三周。當局正在尋找它的下落，並警告大眾，若人體直接暴露在該物質之下，會有嚴重健康風險。

綜合CNN、曼谷郵報等報導，這間發電廠名為National Power Plant 5A Company，位置在首都曼谷以東，外傳這根鋼管早在2月23日就已經遺失，但工作人員在3月10日例行檢查時，才發現鋼管不翼而飛。經工廠輻射測試，鋼管已被帶離廠區。

這根鋼管長30公分、寬13公分、重25公斤，易被誤認成使用過的管子或引擎備用零件，但它含有高量放射性銫-137（Caesium-137），是用來測量發電廠內蒸汽壓力裝置的一部分。已知它在遺失之前，處於密封狀態，但當局並未透露管內含有多少銫-137。

巴真府官員納隆（Narong Nakornjinda）向法新社透露，「我們請求該地區民眾協尋，放射性物質處於封閉保護狀態，但若有人打開它接觸該物質，可能導致皮疹、灼傷。」

泰國機構 「原子能和平辦公室」（OAP）表示，已使用無人機、輻射探測器進行搜查。泰國警方也參與搜索工作，調閱工廠內部監視器影像，但發現有視線受阻的問題；警方透露，目前還不清楚鋼管是被偷走拿去賣還是放錯地方，已派人去回收商家確認，但並沒有找到。

銫-137的半衰期約為30年，這代表若沒有找到，在未來這段期間可能構成威脅。專家警告，人體接觸到銫-137將有嚴重健康問題，包括近距離接觸會有皮膚灼傷、輻射疾病、潛在致命癌症風險。

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