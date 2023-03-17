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無預警突PO遺言！46歲「天才歷史學者」預告即將離世：突發絕症

▲▼46歲「天才歷史學者」李碩自曝得絕症。（圖／翻攝自微博）

▲46歲「天才歷史學者」李碩自曝得絕症。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

46歲的大陸「天才歷史學者」李碩15日在社交媒體透露，自己突發絕症即將離世，相關消息引起廣泛關注，不少人震驚歎「天妒英才」。他在朋友圈發表遺言表示，自己2月18日在巴基斯坦首次發病倒下，「一切醫學手段都已經失去作用，相比人各種死法，目前應該算是最好的結局。」

李碩1977年出生於河北保定，北京大學中文系學士，清華大學歷史系碩士、博士，從事過新聞記者、編輯工作，此前供職於新疆大學學西北少數民族研究中心，現居成都。

3月15日，李碩在微信朋友圈中發文稱，自己2月18日在巴基斯坦首次發病倒下，在當地醫院搶救了4天才搶救回來，直至2月25日回國，「之後近半個月裡我被隱瞞了病情，不然處理後事的時間可能更從容一些。」

他又表示，相比人各種死法，目前應該算是最好的結局，不需要開大刀受大罪，一切醫學手段都已經失去作用，「我最滿意。大塊勞生，息我以死，我活著也很少能享受生活，總忙忙亂亂操心下面寫個什麼，現在總算能休息了。」

他灑脫交代了後事，「老友們聊起我時，應該都是開心的吧。李碩這破人，不長的一輩子，趣事還不算太少。開心就好，不必傷悼。當下的期望，請朋友們別問候我，甚至不必評論，因為我已經沒有心力回覆。」

李碩著有《貴族的黃昏：孔子和他生活的時代》、《從大漠綠洲到玉石山谷：南新疆探索圖文志》、《南北戰爭三百年：中國4—6世紀的軍事與政權》、《孔子大歷史：初民、貴族與寡頭們的早期華夏》、《樓船鐵馬劉寄奴：南北朝啟幕戰史》等史學書。

李碩去年出版《翦商：殷周之變與華夏新生》而被網友熟知，並令外界評價是「天才型青年歷史學家」。書中，李碩通過對各種出土墓葬、甲骨文的研究，分析《易經》、《詩經》、《尚書》的記載，復原了商朝用活人祭祀的歷史，提出了很多大膽的假設，重新構建了夏、商、周的歷史。

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