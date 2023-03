▲俄羅斯邊防大樓爆炸,造成至少1死2傷。(圖/路透)

記者柯沛辰/綜合報導

俄羅斯聯邦安全局位在羅斯托夫的一棟邊境巡邏大樓16日發生爆炸,已知造成至少1死2傷。由於建物位在市區,濃煙竄向天際,引起市區民眾圍觀。

根據路透社報導,事故地點位在俄羅斯南部城市羅斯托夫,起火建物屬於邊境巡邏隊,其隸屬於俄羅斯邊防軍,上級單位是俄羅斯聯邦安全局。俄媒引述救援單位消息指出,目前至少1人死亡、2人受傷。

羅斯托夫州長瓦西里.戈盧別夫(Vasily Golubev)表示,火災疑似是電器短路引起,而建物內的一些燃料又導致火勢蔓延,延燒至少800多平方公尺,目前已疏散附近建物內的民眾,並進一步調查起火原因。

Ear witness say that they heard an explosion before the FSB building in Rostov caught fire.



Those darn cigarettes.#Rostov #Russia pic.twitter.com/4pMeTptfG6