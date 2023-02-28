摩鐵嗨玩被檢舉太吵！警上門驚見「這兩支」　桃園情侶下場慘了

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局昨（27）日深夜在轄區執行臨檢勤務，有房客反映隔壁房間疑似有人打架鬧事，房間不時傳出拖地噪音，員警查看時，發現彭姓男子與女友2人在房間，但客廳有2支鋼瓶，疑似是笑氣鋼瓶；彭男否認有打架鬧事情事，更發誓絕無拖地製造噪音之故意，警方則以使用笑氣已違反「毒性及關注化學物質管理法」規定，將依法移送桃園市環保局裁處，2人恐面臨最高30萬元罰鍰。

▲桃園警分局昨晚在轄區某摩鐵臨檢時接獲檢舉，隔房傳出大量噪音，疑似有人打架鬧事，員警查看時當場發現有2支笑氣鋼瓶。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方指出，昨晚11時許，桃園警分局中路派出所執行「防制營業場所涉毒專案」，在轄區某摩鐵臨檢時，其中一間房客反映隔壁房間一直發出大量雜音，疑似有人打架鬧事，還有嚴重的拖地噪音等等，員警獲悉後轉往隔壁房間查看。

▲桃園警分局昨晚在轄區某摩鐵臨檢時接獲檢舉，員警查看時發現有2支笑氣鋼瓶。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警敲門臨檢時，該房22歲的彭姓男子與女友前來應門，2人均表示並沒有爭吵打架鬧事，更沒聽到雜音，員警進入房內客廳處發現2支笑氣鋼瓶，2人強調鋼瓶已搬來許久，絕無隨意拖動，更發誓絕無刻意發出噪音情事。

員警指出，吸食笑氣已違反「毒性及關注化學物質管理法」規定，將依法移請市府主管機關環保局裁處，依據毒管法第61條，民眾未取得核可持有笑氣，可處新台幣3萬元以上、30萬元以下罰鍰；此外，員警勸導2人濫用笑氣危害極大，吸入過量笑氣，會出現呼吸困難、胸悶與咳嗽等症狀，當急性中毒時恐會導致缺氧甚至引發死亡，不應為了一時歡樂拿寶貴生命當賭注。