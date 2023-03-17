發千顆雞蛋遭網轟「囤蛋」　滿志剛怒揭貨源、擬提告

▲滿志剛。（資料照／記者湯興漢攝）

實習記者李密／台北報導

2023世界棒球經典賽開打後，有不少政治人物發出祭品文，只要中華隊得勝就免費發放雞排、雞蛋等。不過台北市青工總會長滿志剛日前兌現祭品文，發放1,000顆雞蛋，遭綠營痛批「囤蛋」。對此，滿志剛16日澄清，雞蛋來自南部一家蛋商，之所以發放雞蛋只是服務基層，並讓各界正視缺蛋問題，卻因戳到綠營痛處被網軍謾罵。他強調，會給網友一天時間檢視留言內容，如有謾罵、隱涉請主動刪除，否則將委請律師採取法律行動，絕不姑息網路暴力。

▲滿志剛發放1,000顆雞蛋慶祝中華隊大敗義大利。（圖／滿志剛臉書）



滿志剛16日表示，大約三個星期多前，辦公室常接到陳情電話，說跑很多地方都買不到雞蛋，大人就算了，可是小孩跟老人希望能有雞蛋可以吃，問是否知道哪邊可以買到雞蛋？面對民眾的詢問，一開始也答不上來，但是當電話詢問通數越來越多，就萌生了是否可以集資買一些雞蛋，再以原價賣給民眾，所賣費用則全部捐給慈善團體，達到拋磚引玉、服務市民的目的。



因此，開始與朋友分工詢問各廠商，從中盤到大盤，回覆的結果大都是無蛋可賣，最後問到南部一家蛋商願意割愛，才確定這個義賣計畫成行。原定過幾天舉行的義賣，恰巧中華隊第一戰輸給巴拿馬，無論球員還是球迷都太需要一場鼓勵，所以他才發出1000顆雞蛋祭品文，希望能鼓舞大家一起幫中華隊加油。



滿志剛說，花錢買蛋義賣後再將款項捐給慈善團體，跟花錢買蛋送民眾，都是花錢做公益、拋磚引玉的一種方式，讓大家正視缺蛋議題、也讓民眾擁有想得卻不可得的雞蛋。他不會問為什麼綠營議員可以發5000顆雞蛋是做好事，我發1000顆就不行，因為這都是服務基層的一種方式，只要能為民眾著想，任何形式付出都應該被肯定。



面對囤蛋爭議，滿志剛引用林智堅名言：「是非可以這樣顛倒嗎？」就因為雞蛋議題完全戳到民進黨的痛處，所以近日才會有許多網軍、側翼在臉書上留言帶風向、謾罵。「如果發1000顆蛋就可以讓塔綠斑說會讓一般人都買不到，那只是顯示民進黨執政不力，缺蛋的問題比政府說的還要嚴重。塔綠斑是否也認為，陳吉仲做很爛該下台呢？」

滿志剛強調，合理討論他接受，但是謾罵、隱涉就不行，會給一天時間檢視留言內容，如有謾罵、隱涉請網友主動刪除，17日晚他將委請律師針對非理性留言採取法律行動，絕不姑息網路暴力。他還說，突然想念前總統馬英九執政的八年，雞蛋是可以抗議時隨便拿來砸的，「現在要幫孩子煮顆蛋卻是如此困難。」