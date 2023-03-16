男患疝氣「蛋蛋腫如愛文芒果」　微創缺損修補手術助快速復原

▲男子疝氣腫如愛文芒果，醫師予以微創疝氣缺損修補手術助其快速復原，圖非本文病患。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者高堂堯／南投報導

45歲林姓男子突感下體腫脹，隱忍達一個月，直到排便與行動困難，甚至有疼痛感後才趕緊就醫；醫師查看褲檔下的患部，只見其左側陰囊腫得跟愛文芒果一般大，進一步檢查發現左側陰囊內塞滿腸子，確診為左側腹股溝疝氣，嚴重可能導致腸阻塞壞死，經使用腹腔鏡微創疝氣缺損修補及復位手術，才改善症狀。

衛福部南投醫院外科醫師許家榮指出，疝氣即俗稱的「墜腸」，好發於兒童及中老年人，男性罹患比例又大於女性；林男乙狀結腸整個墜入陰囊內，腫成10*10公分大；腹股溝疝氣原因可能是因老化、腹壁肌肉薄弱或破損，使內臟向外凸出所致，另長期便祕、常搬重物使腹壓增加也可能導致疝氣。

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▲衛福部南投醫院外科醫師許家榮。（圖／衛福部南投醫院提供）

許家榮表示，患者通常在站立或肚子出力時，會出現軟腫塊，平躺或放鬆後可退回原本位置，可能不會有明顯不適症狀；不過若腸子卡在疝氣缺口時，可能會出現陰囊腫脹、疼痛之症狀，此時需趕緊安排手術治療，避免腸壞死或引發腹膜炎或敗血症等風險。

許家榮說明，疝氣治療以手術為主，透過微創手術並使用人工網膜進行疝氣缺損修補，將人工網膜縫補在破損的腹壁缺口上；藉由腹腔鏡技術，術後傷口小，疼痛感較小，恢復較快，林姓患者很快地就能夠下床行走。

許家榮提醒，人工網膜修補手術復發率較低，但仍建議患者術後應避免搬重物，或使用正確方式搬重物，減少腹壓突然驟升而增加復發機率；若出現疝氣症狀，應儘速選擇專業醫師並討論適合的手術方式處理、早日康復。