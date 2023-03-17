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水上鄉全民運動館斥資2億　打造大型複合式運動場館

▲▼ 水上鄉全民運動館動土儀式 斥資2億打造大型複合式運動場館 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲ 嘉義縣長翁章梁、體育署主任秘書呂宏進、水上鄉長林緗亭等多位民意代表參加水上鄉全民運動館動土儀式  。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉縣府為打造全新運動場所，方便鄉親就近使用，斥資近2億元興建水上鄉全民運動館，今日舉行動土典禮，由翁章梁縣長、體育署主任秘書呂宏進、水上鄉長林緗亭等多位民意代表到現場祈福動土。

▲▼ 水上鄉全民運動館動土儀式 斥資2億打造大型複合式運動場館 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁指出，因疫情因素，物料及施工成本提升，導致原先預定的興建經費不敷使用，感謝中央與地方議員們努力協助，追加足夠預算，如今終於開始興建，落成後將造福地方鄉親，大家都能盡情使用。

▲▼ 水上鄉全民運動館動土儀式 斥資2億打造大型複合式運動場館 。（圖／嘉義縣政府提供）

林緗亭指出，全民運動館事前籌備需要克服許多問題，包含土地與興建經費都需要嚴謹規畫，感謝體育署與嘉縣府在中間大力協助，讓嘉義鄉親日後能夠使用嶄新且美觀的運動館。

為推廣全民運動理念，嘉義縣政府積極向中央爭取到1億元的補助，打造水上鄉及鄰近鄉鎮市民眾運動的優良場所，縣府配合款達8749萬元，總經費合計近2億，在水上鄉立圖書館前建設全新現代化的運動場館，場館旁邊是柳林國小風雨球場及棒球場，提供民眾多元運動選擇。

翁章梁表示，因為經費因素，在嘉義興建大型建築物十分不易，過程需要許多人的協助才可達成，感謝體育署提供預算讓各地縣市政府申請，其中也特別感謝蔡易餘委員的居中協調、議員團隊的把關。未來運動館落成後，將能結合柳林國小的運動設施，讓水上鄉民盡情使用。

呂宏進祕書指出，感謝翁章梁縣長積極推動全民運動，除了舉辦多項運動賽事，近年共爭取三億多的前瞻經費用在運動設施興建，以實際作為邀請鄉親作伙運動。水上全民運動館是複合式運動空間，期望達成人人可運動，處處能運動、時時來運動的目標。

全民運動館外觀設計考究在地歷史文化，在建築融入水滴、水紋意象，呈現水堀頭當地特色。運動館內有健身房、瑜伽教室、飛輪教室、羽球場等多項設施，提供居民多樣選擇。運動館興建落成後請民間廠商協助管理，期待為水上、太保、鹿草及中埔鄉親提供更方便的運動選擇。

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