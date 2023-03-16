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陸委會：小三通25日起國人皆可搭乘　並開放中轉赴陸或返台

▲▼陸委會副主委梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會16日宣布，小三通自3月25日起開放國人及陸配都可搭乘，並開放「中轉」赴陸或返台。

陸委會副主委梁文傑在記者會上表示，在疫情控制並考量清明節民俗追思需求，行政院責成大陸委員會會同相關機關，規劃在清明節前開放「小三通」客運中轉之政策，以方便國人的行程安排。

梁文傑提到，從3月25日起，凡是國人及陸配皆可由小三通路線中轉赴陸以及返台。

梁文傑指出，在航班安排上，金廈航線由每日至多1班，調增為每日至多6班；金泉航線由每週至多2班，調增為每週至多3班；馬祖航線福澳－琅岐及白沙－黃岐航線，由每週合計至多4班，調增為每週至多14班。

▼小三通。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼「小三通」清明節前開放中轉　金門縣府樂見：爭取陸客旅遊。（圖／記者林名揚翻攝）

梁文傑說，因應節假日或連續假日及特殊情況之旅運需求，得由業者報航政機關同意後，臨時機動加開航班，但以1班為限，且該加班船不受前開航班額度限制。

梁文傑強調，目前政府已經陸續放寬港澳人士入境，也增加了兩岸直航航點，至於有關大陸人士要申請到金馬或澎湖交流，這涉及疫後兩岸人員健康有序交流的恢復，政府正持續依照疫情發展和整體局勢進行審慎評估，漸進恢復兩岸間人員往來。

陸委會也提醒，若陸籍人士是依「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」規定申請入出境許可，不得中轉台灣本島（與疫情前規定相同）。

陸委會說明，在疫情風險可控下，政府逐步恢復兩岸人民之間健康有序交流。「金馬地區民眾春節交通專案」常態化實施以來，運作順利，進一步鞏固推動「小三通」客運常態化之基礎。自2月7日至3月9日，金門「小三通」客運，合計載運5,869人次，馬祖「小三通」客運，合計載運658人次。因應國人清明節往返兩岸需求，政府開放「小三通」客運中轉，以利國人旅運安排。

陸委會進一步指出，政府綜合評估疫情可控、國人權益及兩岸往來需求等因素後，已陸續放寬陸港澳籍人士入境及兩岸交通往來限制。有關陸籍人士申請至金門、馬祖或澎湖從事交流活動，涉及疫後兩岸人員健康、有序交流之恢復，政府正持續依疫情發展及整體局勢等因素進行檢討，妥慎評估、漸進恢復兩岸間人員往來與交流。

▲▼「小三通」清明節前開放中轉　金門縣府樂見：爭取陸客旅遊。（圖／記者林名揚翻攝）

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