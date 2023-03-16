烏軍擊落「中國製無人機」公布殘骸！淘寶買得到　零件出現MIT

▲烏東部隊11日擊落一架中國製無人機。（圖／翻攝推特@TDF_UA）

記者吳美依／編譯

CNN報導，烏克蘭東部軍隊11日凌晨擊落一架經改造且武器化的無人機，上頭裝載約44磅（約20公斤）炸藥，被證實是中國廈門雲輪智能科技公司生產的Mugin-5，又暱稱「阿里巴巴無人機」，因為在阿里巴巴和淘寶等中國網購平台都可以買到，售價最高1.5萬美元（約新台幣46萬元），殘骸還可發現台灣、加拿大等公司生產的零件與裝備。

▲被擊落的人機Mugin-5。（圖／翻攝推特@TDF_UA）



10日晚間至11日凌晨，烏克蘭國家安全局（SSU）潛伏俄軍把持領土的特務警告，一架無人機從當地發射，並且朝向烏克蘭目標飛去，該機構趕緊向烏東城鎮斯拉夫揚斯克（Sloviansk）附近的軍事單位發出通報。

11日凌晨2時左右，烏克蘭國土防衛部隊第111旅聽見無人機從頭頂飛過，甚至看見機身燈光閃爍，很快將其擊落。士兵馬克西姆（Maksim）回憶，無人機飛得很低，使用AK-47自動步槍等手持武器就能打下，如今已經淪為四分五裂的殘骸躺在林地上，原本攜帶的炸藥也被安全引爆解除。

▲俄軍先前大量使用伊朗製神風自殺無人機（kamikaze drone）。（圖／達志影像／美聯社）



英國退役陸軍軍官、無人機作戰專家林肯─瓊斯（Chris Lincoln-Jones）說，以軍事設備來看，這架Mugin-5非常便宜也沒有安裝鏡頭，意味著不會用來監視，基本上形同「啞彈」（dumb bomb）。他認為，這個機器對於「俄羅斯不是世界期望的軍事強國」的說法提供更多證據，「這似乎是一個非常粗糙、不精細、技術不太先進的作戰方式」。

軍備研究服務（Armament Research Services）諮詢主任、武器彈藥情報專家詹森─瓊斯（N. R. Jenzen-Jones）表示，這架Mugin-5用途可能更像轟炸機，而非自殺無人機，且炸彈釋出機制似乎用3D列印零件打造，表明「無人機被迅速改造過了」。

▲3月3日，一名烏克蘭軍人在巴赫穆特（Bakhmut）前線附近駕駛無人機。（圖／達志影像／美聯社）

值得注意的是，今年1月，俄軍把持盧甘斯克地區的官員也透過Telegram宣布，他們擊過了烏軍發射的Mugin-5。儘管基輔對此沒有評論，詹森─瓊斯卻直言，「俄烏雙方都在衝突過程中使用類似的中國商業平台，其中也包括武裝角色」。

CNN寫道，11日事件成為民用無人機被改造並武器化的最新例子，也是戰爭模式迅速轉變的跡象。隨著戰場上的武器持續演化，被用來武裝殺戮的科技背後的民間公司，都急著阻止產品進入軍事供應鏈。

廈門雲輪智能科技公司已向CNN證實那是公司生產的Mugin-5，並且形容此事「非常不幸」。發言人說，「我們不容忍這種用途。我們正在盡最大努力阻止。」他們2日也在官網聲明，自從戰爭開打後就停止烏俄雙方的銷售，也「譴責」在戰爭時期使用品牌產品。

CNN也根據殘骸聯繫其他6間公司，台灣電子設備製造商MKS servos表示，「一些無人機製造商可能在他們的成品上採用MKS servos，並且用於軍事用途。我們對此並不樂見，也違反我們公司的使命及願景。」該公司官網免責聲明也指出，公司產品「被禁止」用於任何非法或軍事用途。加拿大的Novatel則表示，他們自2022年4月凍結在俄所有商業活動，「對於所有出口管制產品，我們都有廣泛的管控程序，確保它們符合適用的出口法律」。