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「3生肖」今起財運大噴發！升官加薪「正財、偏財」賺不完

▲▼發財,錢,致富。（示意圖／達志影像）

▲3生肖今起可望「一夜暴富」，橫財賺不完。（示意圖／達志影像）

圖文／CTWANT

想要賺取大量的錢財、實現財富自由，相信是不少民眾內心深處的願望。而《搜狐網》的「生肖星座運勢命理玄學」專欄則點名3個生肖，從今（15）日開始就會「財富一筆一筆來」，而且是正財、橫財、升官加薪那種的一起來。這三個生肖分別是龍、馬、牛。

肖龍者

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生肖為龍的朋友，天資聰穎，為人靈活，他們天生高貴，無論在哪裡，都屬於耀眼之明星。 明天3月15號開始好運不斷，有財神庇佑，鴻運飆漲，財運滾滾鈔票飛來，運勢上升，橫財連發，財富翻倍暴增，肖龍人可以說是如魚得水，事業越來越順，財務收入越來越高，升職加薪，走向富貴。

肖馬者

屬馬的朋友，一生走正運氣，偏財為輔，這生肖馬必接橫財，明天3月15號開始有貴人挺身相助，財運將一路飆升，各方面順風順水。有望升職加薪，收入暴升，好運不斷，喜事連連，隨時有意外之財入賬

肖牛者

牛年出生的人，老實本分，勤懇努力，工作上任勞任怨，多做事少說話，不會把抱怨常掛嘴邊，明天3月15號開始，正財和偏財扎堆上門，橫財大爆發，賺錢賺到手軟，好事一件接著一件發生，工作上有領導慧眼識珠，在領導的提攜和幫助下，進步神速，很快就能獨當一面。

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