6000元來了！他怒抓「1領錢管道更燒錢」　全場開噴：太難看

▲民眾下周三就能上網「登記入帳」，6000元快要到手了。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

3月22日起，民眾可以上網「6000.gov.tw」預約登記入帳6000元，另還有4個管道也可領錢，包括「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」與「造冊發放」。但消息曝光後，有鄉民發文質疑「為啥發個6000元還要搞個新網站？」其他網友也直批「把網站的錢省下來，大概可以多發1000元！」

一名網友在PTT困惑表示，22日起就能上網登記預約入帳，結果政府還設立專屬網站，因此讓他不禁開酸「我不懂耶...發6000元很難嗎？為啥還要搞一個新網站，這不都是成本嗎？如果沒搞這個是不是可以發更多啊？有沒有八卦？」

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文章曝光後，底下網友也開噴，「把網站的錢省下來，大概可以多發1000元」、「有可能想確認『自然人』的存在狀態？」「發包一次發大財」、「不然數位發展部沒事做啊」、「成立數位發展部真的是無言」、「確認自然人狀態？用健保那個App就可以啊」、「不然數發部沒事幹，太難看」、「數位發展部總得有點表現」。

▲網友開酸。（圖／翻攝PTT）



關於6000元如何領取？「登記入帳」共有4步驟，網站將於3月22日早上8點開放輸入資料，如下：

民眾需先準備好領取者 健保卡號 、 身分證字號 或居留證號 、 金融機構帳號 ，於規定時間至「6000.gov.tw」，接著輸入資料，確認資料無誤後送出，登記完成後3月28日可查詢。

值得注意的是，網站登記期間前5日，即3月22日至3月26日會採身分證字號或居留證號尾數分流，每日開放兩組尾數的民眾登記，並將20日以抽籤決定尾數分流順序，28日起開放修改以及查詢登記資料是否正確、符合領取資格等資訊。登記系統預計開放至少6個月，確切截止日期以行政院公布為準。

此外，財政部說明，如未滿12歲者可被代領，代領人最多可代領4人，連同自己則可領5人。除了「登記入帳」外，還有「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」共5種管道可領取6000元。

▼行政院拍板全民共享普發現金「每人6000元，有5種領法」。（圖／財政部提供）

