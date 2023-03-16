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6000元來了！他怒抓「1領錢管道更燒錢」　全場開噴：太難看

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲民眾下周三就能上網「登記入帳」，6000元快要到手了。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

3月22日起，民眾可以上網「6000.gov.tw」預約登記入帳6000元，另還有4個管道也可領錢，包括「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」與「造冊發放」。但消息曝光後，有鄉民發文質疑「為啥發個6000元還要搞個新網站？」其他網友也直批「把網站的錢省下來，大概可以多發1000元！」

一名網友在PTT困惑表示，22日起就能上網登記預約入帳，結果政府還設立專屬網站，因此讓他不禁開酸「我不懂耶...發6000元很難嗎？為啥還要搞一個新網站，這不都是成本嗎？如果沒搞這個是不是可以發更多啊？有沒有八卦？」

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文章曝光後，底下網友也開噴，「把網站的錢省下來，大概可以多發1000元」、「有可能想確認『自然人』的存在狀態？」「發包一次發大財」、「不然數位發展部沒事做啊」、「成立數位發展部真的是無言」、「確認自然人狀態？用健保那個App就可以啊」、「不然數發部沒事幹，太難看」、「數位發展部總得有點表現」。

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

▲網友開酸。（圖／翻攝PTT）

關於6000元如何領取？「登記入帳」共有4步驟，網站將於3月22日早上8點開放輸入資料，如下：

民眾需先準備好領取者健保卡號身分證字號或居留證號金融機構帳號，於規定時間至「6000.gov.tw」，接著輸入資料，確認資料無誤後送出，登記完成後3月28日可查詢。

值得注意的是，網站登記期間前5日，即3月22日至3月26日會採身分證字號或居留證號尾數分流，每日開放兩組尾數的民眾登記，並將20日以抽籤決定尾數分流順序，28日起開放修改以及查詢登記資料是否正確、符合領取資格等資訊。登記系統預計開放至少6個月，確切截止日期以行政院公布為準。

此外，財政部說明，如未滿12歲者可被代領，代領人最多可代領4人，連同自己則可領5人。除了「登記入帳」外，還有「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」共5種管道可領取6000元。

▼行政院拍板全民共享普發現金「每人6000元，有5種領法」。（圖／財政部提供）

▲▼行政院拍板全民共享普發現金「每人6千，5種領法」。（圖／財政部提供）

▲▼行政院拍板全民共享普發現金「每人6千，5種領法」。（圖／財政部提供）

▲▼行政院拍板全民共享普發現金「每人6千，5種領法」。（圖／財政部提供）

▲▼行政院拍板全民共享普發現金「每人6千，5種領法」。（圖／財政部提供）

▲▼行政院拍板全民共享普發現金「每人6千，5種領法」。（圖／財政部提供）

▲▼行政院拍板全民共享普發現金「每人6千，5種領法」。（圖／財政部提供）

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