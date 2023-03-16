陸低價牛肉片「主成份是豬肉」　還曾爆出「沒羊肉的羊肉」

▲低價牛肉片的主成份是豬肉。（圖／翻攝新京報）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸近日有消費者發現，超市裡的低價牛肉片主成分居然是豬肉。同時，陸媒也發現，有許多「調理牛、羊肉片」都添加了豬肉、鴨肉，還有水、食鹽、食品添加劑等成分。

根據《新京報》報導，添加了水、食用鹽、食品添加劑甚至豬肉、鴨肉等其他肉源的「調理肉片」「複合肉片」並不少見，與60、70元（人民幣）一斤的純牛羊肉相比，調理肉片零售價普遍不超過40元，批發價不超過25元，甚至還有商家在網上銷售16元一斤的「肥牛卷」及價格不到10元的調理鴨肉卷。

賣家還直言，鴨肉卷經過牛油混合調味，用作紅油火鍋「一般吃不出來」。專家則認為，產品標稱「牛肉卷」，但豬肉佔比最高，這種行為涉嫌誤導消費者。

業內人士也透露，調理牛羊肉片之所以售價低廉，主要在於肉源多採用低價進口碎肉邊角料，「調理牛羊肉片品質遜於原切牛羊肉片，多銷往工地食堂，肥牛飯、麻辣燙等低端餐飲管道，商超定製產品近年也開始增多，主要為滿足不同購買力的消費需求。」

報導提到，除調理肉片外，近幾年以鴨肉、狐狸肉等肉源冒充牛羊肉片的案例時有發生。業內人士指出，2020年之前，市面上約有七成牛羊肉片是含有其他肉源的複合肉片，且有部分商家未如實標註產品成分，「目前這類複合牛羊肉片市場佔比已降到20%以下，消費者購買時注意查看產品配料表。」

事實上，低價牛羊肉在中國大陸已不是秘密，甚至有商家用鴨肉、狐狸肉等其他肉源造假。

2018年，濟南市章丘區食藥監局對全區生產、流通、餐飲各環節開展羊肉製品專項抽檢行動，並委託第三方機構對羊肉製品進行DNA檢測。結果顯示，124批次產品中有8批次肉源DNA不合格，有的羊肉片未檢出羊源成分，涉嫌造假，還有的檢出了其他肉源成分。

2022年12月，江蘇省沭陽縣人民法院對一起牛羊肉卷造假案進行公開宣判。經法院查明，楊某、王某等人在2021年7月、8月購置切肉機、真空包裝機等設備，成立食品加工窩點，並在購買的冰凍鴨板肉中加入牛、羊肉香精粉等材料，將鴨板肉加工成肉卷，冒充牛肉卷或羊肉卷，並在多個電商平台上註冊商舖銷售，金額達200多萬元。