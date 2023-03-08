黑幫春酒大車拚！太陽聯盟富陽會「辣妹迎賓」畫面曝　百警強勢驅趕

記者邱中岳／台北報導

農曆年節後許多公司行號接連舉辦春酒，黑幫也不例外，在6、7日竹聯幫連續在中山區大直萬豪酒店舉辦春酒後，本省掛的太陽聯盟萬華富陽會，也在8日晚上於中正區花園酒店席開25桌辦春酒，太陽聯盟盟主「俊傑」也到場，現場也找來辣妹迎賓接待，但警方也將原本在門口迎賓的辣妹，驅趕至會場門口。

▲太陽盟萬華富陽會，在中正區花園大酒店舉辦春酒，原本25桌但卻暴桌到40桌，找來8名辣妹迎賓接待。（圖／民眾提供）

據了解，太陽聯盟萬華富陽會，在8日晚上6時許，於中正區花園大酒店，席開25桌辦春酒，主辦人為太陽聯盟萬華富陽會會長「元元」，太陽盟盟主「俊傑」、副盟主「麥可」也一同前往現場。

▲太陽盟萬華富陽會舉辦春酒，卻發生爆桌情況，太陽聯盟盟主俊傑（中）也現身到場。（圖／民眾提供）



另外受邀對象還有太陽聯盟總顧問「嘉村」也現身主桌，警方對此也不敢大意，掌握情資出動上百名警力到場，針對出入口部署警力盤查身份，另外也申請北市特勤荷槍實彈在場戒備，避免衝突發生。

警方也不敢大意，接獲情資後動員上百警力到場盤查蒐證，針對現場參加人士進行逐一盤查，原本25桌的春酒現場，直到7時許已經暴增15桌，目前現場累積超過4百人在場。