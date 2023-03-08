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向女性同仁致敬！桃警贈保濕面膜歡慶婦女節

▲桃園市政府警局副局長蔡鴻義等人致贈保濕面膜給市警局女性同仁。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府警局副局長蔡鴻義等人致贈保濕面膜給市警局女性同仁。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

今（8）日是國際婦女節，桃園市政府警察局秉持市長張善政極力推展性平政策與提升女性勞動力參與等表現，上午一早由副局長蔡鴻義等長官向各局處室女性同仁致贈保濕面膜，以感謝女性同仁平日在警政工作上無私奉獻與付出；此外，各警分局也由分局長代表致贈保濕面膜等小禮物，以展現對女性同仁最高敬意。

▲桃園警分局分局長洪志朋今天致贈保濕面膜給女性同仁。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局分局長洪志朋今天致贈保濕面膜給女性同仁。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市警局為慶祝3月8日國際婦女節，今天上午由副局長蔡鴻義、陳武康、劉印宮等人向市警局各局處獻上超保濕面膜等小禮物，向女性員工們祝賀婦女節快樂」，同時聆聽女性同仁心聲，希望在這個特別節日裏，透過溫馨愉快祝福，展現桃警市警局團隊鐵漢柔情細緻一面。

▲桃園市龍潭警分局分局長張鶴瓊今天以茶點、蛋糕與保濕面膜贈送給女性同仁。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龍潭警分局分局長張鶴瓊今天以茶點、蛋糕與保濕面膜贈送給女性同仁。（圖／記者沈繼昌翻攝）

包括桃園、中壢、龜山、平鎮、楊梅、龍潭、八德、大溪、大園與蘆竹等分局長今天都以局長吳坤旭精心挑選的包濕面膜禮盒、巧克力等小禮物，或以茶會，在這個屬於女性同仁的日子獻上最深敬意，以感謝女性同仁平日在工作崗全力付出與辛勞。

▲桃園市楊梅警分局分局長張仁傑今天致贈保濕面膜給女性同仁。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市楊梅警分局分局長張仁傑今天致贈保濕面膜給女性同仁。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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