台南上班族先開車再換機車很詭異　警起獲罕見大麻煙油煙彈

▲台南市警二分局偵查隊，查獲30歲欒姓男子持有吸食毒品之電子煙具1支、罕見之第二級毒品大麻煙油3罐、大麻煙彈1個等毒品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局偵查隊，據報循線持搜索票查獲30歲欒姓男子持有吸食毒品之電子煙具1支、罕見之第二級毒品大麻煙油3罐、大麻煙彈1個等毒品，經毒品及尿液檢驗均呈現第二級毒品陽性反應，全案依毒品罪嫌送辦，並持續追查毒品來源及用途。

台南市警二分局偵查隊於2023年2月偵辦毒品案件溯源時，獲知欒姓男子（30歲、安南區人、有毀損傷害資料）有販賣毒品之行為，經1個多月跟監蒐證，掌握其住處、工作場所及出入使用交通工具後，於3月15日下午4時許持搜索票、拘票前往其位於東區工作場所緝捕到案，並在其停放於永康區勝學路1處停車場之汽車內查獲吸食毒品之電子煙具1支、罕見之第二級毒品大麻煙油3罐（重26公克）、大麻煙彈1個（14.68公克）等毒物，經毒品及尿液檢驗均呈現第二級毒品陽性反應。

警方調查，欒男在員警跟監時發現他住在安南區，卻每日駕駛汽車出門後，先至永康區勝學路1處民間停車場停放，再換乘機車至東區東平路之公司上班，藉由換乘不同交通工具之方式來規避警方之查緝，但不知種種動態均早為員警監控掌握。

15日下午員警前往東區之公司內將其緝捕到案，並在員警提出檢視其車輛時，其也相當配合地帶著員警去騎樓看機車，但後續警方提示要檢視汽車時，他臉色大變，也在員警告知車輛廠牌及停車地點時，方才洩氣般帶同警方前往永康區內之停車場，並開啟車門為員警在後方座位上1只手提袋內起獲吸食毒品之電子煙具1支、第二級毒品大麻煙油3罐、大麻煙彈1個等毒品證物，全案調查後依毒品罪嫌送辦，