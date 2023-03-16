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最新民調：侯友宜剛當選馬上選總統　5成4民眾不支持

▲▼侯友宜112年3月份治安會報。（圖／記者呂佳賢攝）

▲游盈隆認為，新北市長侯友宜若轉戰總統，正當性恐受到質疑。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者呂晏慈／台北報導

被視為藍營最強諸侯的新北市長侯友宜，是否將代表國民黨問鼎2024總統大位，備受各方關注。台灣民意基金會16日公布最新民調，結果顯示，對於侯友宜參選的正當性，有高達5成4的民眾認為他不該剛選完新北市長，又馬上投入總統選舉，僅3成3不同意此說法；且在政黨傾向方面，除了國民黨支持者外，其他主要政黨支持者及中間選民，都不同意侯友宜選總統。

台灣民意基金會今天上午公布「關於侯友宜參選2024總統的正當性問題」即時民調，結果顯示，當被問及「新北市長侯友宜是目前最可能代表國民黨參選2024總統的人選。有人說：侯友宜剛選完新北市長，又馬上投入參選總統，並不適合。請問您同不同意？」26.4%民眾表示非常同意，27.9%還算同意，22.4%不太同意，10.4%一點也不同意，10.6%沒意見，2.3%不知道、拒答。

換句話說，高達5成4受訪者同意「侯友宜剛選完新北市長，又馬上投入參選總統，並不適合」，僅3成3不同意，同意比不同意多21.5個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆分析，侯友宜如果決定參選2024總統，將面對參選正當性不足的質疑，如何有效說服選民，將不是一個容易的問題。

相當耐人尋味的是，從政黨支持傾向看，除國民黨支持者中多數支持「侯友宜剛選完新北市長，又馬上投入參選總統」外，其他各政黨和中性選民都呈現多數反對的現象，其中，民進黨支持者6成7同意「侯友宜剛選完新北市長，又馬上投入參選總統，並不適合」，2成6不同意；國民黨支持者中，4成1同意，5成1不同意；民眾黨支持者中，5成9同意，3成7不同意；中性選民中，4成2同意，2成8不同意。

游盈隆指出，去年10月台灣民意基金會曾進行類似的調查，可以發現全國選民對這問題的態度相當一致，當時詢問「如果侯友宜當選新北市長，明年再宣佈參選2024總統，您支不支持他這麼做？」結果發現，9.8%民眾表示非常支持，24.4%還算支持，24.4%不太支持，28.4%一點也不支持，10.4%沒意見，2.6%不知道、拒答。

游盈隆分析，由此可見，兩次調查相隔5個月，絕對多數選民對侯友宜當選新北市長後再參選總統不以為然，而且態度相當穩定，顯然，這是侯友宜當前不可忽視、必須嚴肅面對的問題。

本次調查由山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析，訪問期間是2023年3月13日至14日兩天，對象是以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1073人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

▼台灣民意基金會公布「關於侯友宜參選2024總統的正當性問題」最新民調。（圖／台灣民意基金會提供，下圖同）

▲▼台灣民意基金會公布「關於侯友宜參選2024總統的正當性問題」最新民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲▼台灣民意基金會公布「關於侯友宜參選2024總統的正當性問題」最新民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲▼台灣民意基金會公布「關於侯友宜參選2024總統的正當性問題」最新民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲▼台灣民意基金會公布「關於侯友宜參選2024總統的正當性問題」最新民調。（圖／台灣民意基金會提供）

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