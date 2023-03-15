白宮前顧問澄清「美毀台積電」假消息　民進黨：勿信謠言疑美論

▲民進黨呼籲「勿信謠言疑美毀台」。（圖／翻攝自Facebook／民主進步黨）



記者詹宜庭／台北報導

前國民黨立委蔡正元14日爆料，前美國白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）說「美國會摧毀台灣的半導體設施，以避免被中國大陸接收」。對此，民進黨15日發布聲明表示，近期傳出許多疑美毀台謠言，假消息不斷，歐布萊恩嚴正表示，會毀掉台灣的只有中共，為了確保台灣的自由與民主，美國必致力阻止中國大陸入侵。

民進黨表示，近期傳出許多疑美毀台謠言，假消息不斷，勿信謠言疑美毀台。中共為了扭曲美國和台灣共同捍衛自由民主的事實，指控美國將以某種方式摧毀台灣或攻擊台灣，企圖破壞台美關係，以假消息混淆視聽。

民進黨指出，前美國白宮國安顧問歐布萊恩嚴正說明，會毀掉台灣的只有中共，為了確保台灣的自由與民主，美國必致力阻止中國大陸入侵。另面對中共的經濟施壓，歐布萊恩也建議，強化美台經貿聯繫，啟動自由貿易協定（FTA），讓更多台灣企業到美國投資、製造，同時也鼓勵美國企業前往台灣投資，讓台美人民共同富裕，未來再聯合澳洲、日本等盟友共同擴大貿易往來，共享繁榮。

面對中共的文武威嚇，民進黨強調，總統蔡英文總統恢復義務役一年役期，並加強武器系統，向中共展現台灣會為自由、獨立而戰的決心；近期蔡英文也將與美國聯邦眾議院議長麥卡錫進行會晤，加深台美關係。