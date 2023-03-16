混血妹去大陸念書　中國同學推薦來台灣

記者陳俊宏／綜合報導

來台當交換學生的比利時混血妹Tatiana，分享在高中在中國念書時，有些中國朋友推薦她來台灣，「他們講台灣很漂亮又很近，我應該要去看看。」她已來台半年，今年6月將畢業，「如果畢業後能在台灣找到工作，我很願意留更久。」

Tatiana接受《不要鬧工作室》訪問指出，她是比利時和黎巴嫩混血，15歲獨自前往中國江蘇參加高中課程，當時在中國有一個室友剛好是台灣人，她來自布農族，超級酷，「她教了我很多布農文化，我們相處很愉快，她總是告訴我很想念台灣食物，也推薦我去台灣玩。」

▼Tatiana很享受在台灣的時光。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

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Tatiana說，在學期間，她也認識很多中國朋友，只要學校有放長假，她都會想去旅行，「我有問我中國朋友可以去哪玩，有些人還推薦台灣，因為他們有幾個人來過台灣，他們講台灣很漂亮又很近，我應該要去看看。他們還說，我有機會能吃多少台灣美食就吃。」

Tatiana表示，有一名老師是紐西蘭人，他趁周末跑去台北玩，回來後在課堂上分享很多感想，「他說台北是他心目中理想城市的完美組合，推薦我們有機會要來。」

Tatiana提到，在中國學習大概2年，後來疫情被迫先回家，之後去法國讀大學，大三那年有機會去國外當交換學生，她不假思索就選台灣；因主修政治人文科學，專注於歐洲與亞洲關係，而台灣剛好處在世界上一個極重要的政治地位中，所以來台念書，剛好能了解台灣人對世界局勢看法。

Tatiana已來台半年，今年6月就會畢業，「我很享受在台灣個每個時刻，如果畢業後能在台灣找到工作，我很願意留更久。」