波蘭妹沒想過嫁給台男　婚後卻說「像中樂透」

記者陳俊宏／綜合報導

波蘭女生Karolina分享，自己沒想過嫁給台灣男生，結婚後卻根本像「中樂透」，「他沒很專注在我的外表，注重在我的智慧和經驗，這真的讓我超感動。」

▼Karolina大讚，嫁給老公根本像中樂透。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

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Karolina接受《不要鬧工作室》訪問指出，她2015年去北京交換，有跟幾名歐洲人約會，但沒有結果；她2016年回國實習，有天朋友建議也許可跟亞洲男生試試看，朋友請她測試一個手機通訊軟體當打工，「她說我這樣也可以順便認識其他人」。

Karolina表示，後來發現一直跟她聊天的對象，是一名在波蘭的台灣業務經理，對方剛好也是該軟體的測試人員，「聊了一個月，他終於問我要不要出來喝咖啡」；在兩人相處6個月中，他真的很聰明又與眾不同，「跟其他我遇過的其他人不一樣，他沒很專注在我的外表，注重在我的智慧和經驗，這真的讓我超感動，所以我們開始交往。」

▼Karolina在馬爾地夫被求婚。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）



Karolina說，交往兩個月後，她得到一個去上海實習的機會，「男友為了跟我在一起，竟辭掉工作搬去上海。除了他的貼心之外，他也很有創意，總是安排各種旅行。」

Karolina回憶，2018年，男友帶她去馬爾地夫玩，「他在日出時向我求婚，拿出自己設計的婚戒給我」；2019年，她決定跟他搬來台灣共組家庭，兩人在2020年結婚。

Karolina表示，「這幾年我常聽別人講，男人在婚前都很貼心浪漫，但那份熱情在婚後很快就消失。但我老公的創意從沒讓我失望，比如他為了不讓我有思鄉病，將新家設計成我心目中最理想的樣子，他真是個理想伴侶，嫁給他根本像中樂透！」