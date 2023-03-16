摧毀台積電洩美國真心話　張忠謀去年1句話有玄機「他早就知道」

記者崔子柔／綜合報導

前美國白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）日前指出，如果中共真的攻台，「美國會摧毀台灣的半導體設施，免得被中國大陸接收」。媒體人黃揚明昨（15）日在《國民大會》節目指出，台灣7成以上人希望台海維持現狀，美國卻完全沒在管我們的民意。

黃揚明認為，現在這已經跟疑美論無關，是美國的前官員在這件事情上講出真心話，而且歐布萊恩是拿二戰時，英國首相邱吉爾為了不讓法國的艦隊被納粹佔為己有，所以去擊毀法國船艦的事來比喻，讓他質疑這種做法是否真的對台灣最好，感覺台灣只是大國競爭下的棋子，任人擺布。

▲美前官員指出，台灣若遭中共襲擊，美國會先催毀台積電。（圖／記者高兆麟攝）



黃揚明提到，台積電創辦人張忠謀去年接受美國媒體訪問時，就曾說過「如果發生戰爭，台積電會被摧毀，所有一切都難逃被毀」，讓他認為，「原來張忠謀先生他其實都知道！」

黃揚明則說，如果中華民國是一個主權獨立的國家，那在美國提出這項論述時，我們就應該擺出「憑什麼讓美國來摧毀台積電」的姿態，並去質疑這是否能視為美國對中華民國的戰爭行為，而且就算中共攻台，「主角是我們！你可不可以先聽聽我們的意見？」

▼台積電創辦人張忠謀代表台灣參加APEC經濟領袖會議。（圖／路透）

