白宮國安顧問：若中國攻台　美國寧願先摧毀台積電

▲一旦開戰，台積電恐將成兵家必爭之地。（圖／記者高兆麟攝）

記者張靖榕／綜合外電報導

川普政府任內最後一任白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）表示，若中國真的攻打台灣，美國寧願先摧毀台積電，以免落入中共手中。

《商業內幕》報導，歐布萊恩13日在蘇凡中心（Soufan Center）於杜拜主辦的安全論壇上表示，若中共對台發動入侵並控制了台積電，中方對全球的控制力將會更勝於石油輸出國家組織（OPEC），等於是「半導體晶片的OPEC國家」。

歐布萊恩表示，中方一旦控制台機電將能掌控制世界經濟，「美方和盟國絕不會讓這些（半導體）工廠落入中國手中。」

歐布萊恩指出美國將率先摧毀這些晶圓廠，並把二戰期間法國投降德國後，時任英國首相邱吉爾下令摧毀法國海軍艦隊，讓至少1000名水兵喪命的「決斷」相比。

事實上這並非歐布萊恩第一次提出這樣的論點，去年11月由尼克森基金會舉辦的「大戰略峰會」上，他即主張若中共發動入侵，毀掉台灣晶圓廠將是美國的首要任務之一。

歐布萊恩也非唯一主張此論點的人，美國陸軍戰爭學院2名學者2021年就已在一份論文中建議，應該在台積電落入中共手中前，先行將其摧毀。

台積電是全球最先進、規模最大的半導體製造廠，全球先進晶片生產占比大約90％，具有極其重要的地位。

不過國安局前局長陳明通反駁這項說法，他指出美方並沒有必要因中國入侵而摧毀台積電，因為台積電生產系統已深深與全球供應鏈融合，代表美方和其他國家只要靠著斬斷供應，就能使生產停擺，不需要實際摧毀工廠。

陳明通舉例，只要荷蘭半導體生產設備製造商艾司摩爾（ASML）不再提供零組件，台積電就無法生產特定的晶片，「就算中國掌握了金雞母，也下不了金雞蛋。」