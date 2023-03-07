買刮刮樂以為沒中丟垃圾袋　她隔天再看一次「竟中3000萬頭獎」

▲ 女子買刮刮樂以為沒中，沒想到成為百萬獎金得主。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國密西根州一名年輕女子每個月都會買新款彩券，日前發現一款新出的刮刮樂，決定碰碰運氣，刮開來以為沒有中獎，便丟進垃圾袋，隔天扔掉之前再看一次才發現竟中大獎，100萬美元彩金（約新台幣3000萬元）差點飛了。

根據Milottery Connect，這名30歲女子住在密西根州柯林頓郡，近日在一家商店購買密西根州彩券公司發行的「Sizzling Hot 7's」刮刮樂，幸運刮中100萬頭獎。

女子受訪說明，每個月新出的刮刮樂她都會買，有天在商店看到新出的「Sizzling Hot 7's」，便買了2張試試手氣，回車上刮開以為沒中，就和其他垃圾丟進一個袋子裡。

隔天她正打算把垃圾丟掉時，決定還是再拿出彩券檢查一次，定睛一看才發現竟刮中100萬獎金，頓時心跳加速，激動到差點暈倒，也馬上打電話給家人告知這個好消息。

女子表示，「我很高興自己在丟掉彩券之前有再看一遍」，近日前往彩券公司總部領獎，選擇一次性領回約69.3萬美元（約新台幣2120萬元）彩金，而不是分30年領全額，計畫用這筆錢買房與投資。