台南市防災教育館、消防史料館　拍攝雙語導覽影片融入雙語元素

▲台南市防災教育館及消防史料館為推廣防火防災知識、教育從小紮根，同時擴大服務族群至外籍人士。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市防災教育館及消防史料館為推廣防火防災知識、教育從小紮根，同時擴大服務族群至外籍人士，辦理雙語導覽志工培訓課程，並拍攝雙語導覽影片。

雙語導覽志工培訓課程已於2月11日及3月4日完成，於拍攝雙語導覽影片時，展現此次培訓的成果。為求導覽影片效果逼真，特別邀請美、法籍外籍人士參與拍攝，由雙語導覽志工即時導覽。導覽影片將會發布在官方首頁及社群媒體，期盼提高網路聲浪，讓更多人了解館內設施後，進而到館參訪並提高消防意識。

台南市防災教育館於2002創立至今已21年，館內設施特色為動手操作並親身體驗，長久以來為學校戶外教學最選擇。另外，消防史料館位於中西區，與林百貨、台南州廳、孔廟成為觀光文化產業聚落，經常吸引國內外遊客到訪。為充實此2館展覽內容，擴大服務族群，特別爭取國家發展委員會經費，拍攝雙語導覽影片，影片中除了詳細的中文導覽以外，還有英語導覽志工即時為外籍遊客解說。參與拍攝的演員立人國小設幼兒園的學童及外籍人士，也藉由此次的拍攝機會，更了解消防工作並體驗消防員的辛苦。

黃偉哲市長表示，提昇市民防災教育，讓市民體驗災害，進而了解防災的重要性，為建構「安全大台南」重點工作之一，期盼市民於參訪體驗後，能將獲得之防災知識與技能融入生活，遠離災害威脅。文化觀光長年來為台南市重要產業，近年來國際交流日漸頻繁，藉由提供外籍人士雙語服務，期盼提高國民外交機會並增加國際能見度。

消防局長李明峯指出，「預防勝於搶救、多一分準備就少一分災害」，透過優化防災教育館及消防史料館各項軟、硬體設施，將嚴肅的防災議題「生活化」、「趣味化」、「科學化」，使防災工作展現積極性防災教育作為，更藉由雙語元素的融入，將服務族群擴及海外人士。