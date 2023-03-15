宏都拉斯有意與大陸建交　前駐台大使質疑：有想過他們嗎？

▲外交部外懸掛邦交國國旗。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

友邦宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）宣布，已指示外交部長雷依納（Eduardo Reina）處理與中國大陸建立正式關係事宜，我方則試圖鞏固。前宏都拉斯駐台大使謝拉（Rafael Fernando Sierra）指出，許多人都說中國大陸是一個更大的市場，但他們不一定會購買宏國的產品，更提到宏國留台留學生和與台灣合作計畫的家庭，質問秀瑪菈，「你有考慮過他們的情況嗎？」

謝拉說，宏都拉斯和台灣之間的經濟平衡對宏都拉斯有利，像是宏都拉斯的甜瓜、蝦、咖啡等在台灣已經有了市場需求，中國大陸雖然是一個更大的市場，但他們不一定會購買宏國的產品，就像之前哥斯達黎加的案例。

我外交部上午已緊急召見宏國現任駐台大使布羅德（Harold Burgos），主管拉美業務的次長俞大㵢表達嚴正關切。布羅德約在上午11點左右進入外交部，約12點離開，針對相關議題都未回應。據了解，會談過程約30分鐘，氣氛嚴肅。

外交部表示，外交部已掌握訊息，並已向宏國政府表達嚴正關切。我國已屢次清楚向宏國說明，台灣是友邦真誠可靠的合作夥伴，我國政府一向在能力範圍內，協助宏國推動國家建設發展，而中國欲與宏國發展關係的唯一目的，是要壓縮我國的國際空間，並無意真心推展有益宏國人民福祉的合作，請宏方謹慎審酌，切勿落入中國的圈套，做出損及台宏雙方多年友誼的錯誤決定。