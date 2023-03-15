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日麥當勞「T字型新座椅」曝光！　網全看傻：要你吃完快滾

日本網友日前看到東京麥當勞分店中的新座椅，忍不住分享到推特。（圖／翻攝推特@P9rAw）

▲日本網友日前看到東京麥當勞分店中的新座椅，忍不住分享到推特。（圖／翻攝推特@P9rAw）

圖文／CTWANT

日本網友日前看到東京麥當勞分店中的新座椅，忍不住分享到推特，從照片可以看到座椅成T字型，看起來相當不舒服，感覺也無法久坐，不少網友看到後，紛紛認為麥當勞就是要提高翻桌率，所以才使出這樣的絕招。

日本網友在推特PO出照片，透露這是在東京麥當勞分店中看到的新座椅，可以看到座椅成T字型，上面的坐墊是圓筒狀，不僅很難坐穩，也不舒適，無法久坐，且還需要用雙腳支撐。

照片曝光後，立刻引起網友熱議，目前已有超過1600萬人次查看，不少人認為，這根本是麥當勞為了提高翻桌率使出的招數，且還有網友透露，除了東京外，新座椅也出現在大阪、神奈川等地，根本就是要顧客「吃完了快滾」。

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