池塘出現神祕巨洞！「池水+10噸魚」竟一夕離奇消失

▲魚池內的水和魚都已不見蹤影。（圖／翻攝沸點視頻）

圖文／CTWANT

去哪了？大陸近日一名女子的家中池塘，出現了一個神祕大坑洞，10噸的魚跟漁船都消失了，而裡面可能是當年的煤礦場，目前相關部門已介入調查。有網友直呼，這可以寫成科幻小說。

據《沸點視頻》報導，大陸重慶一位汪姓女子表示，家中池塘出現大坑洞，10噸的魚都消失了，就連魚船也被吸進去，而池塘是叔叔的，他平常經營觀賞魚生意，13日把小池塘的魚移過來，結果凌晨出現大坑洞，一起床什麼都沒了。

▲深不見底的巨洞。（圖／翻攝沸點視頻）

此文曝光後，網友紛紛留言「煤礦地下暗河，都有可能的。不管怎樣，反正魚是沒有了」、「起初，人們覺得這只是一個普通的地坑」、「這坑，怎麼這麼像A股」、「地理大發現能拍10集」、「科幻小說的開頭」、「誰來賠償池塘主人的損失啊」。

也有網友說「這種大坑我們四戶鎮崗子桃園那片有一個，比這個還要大，現在已經是蓄滿水的大湖了。當初出現是因為附近的石膏礦把下面掏空了，一場大雨過後就塌陷了。四戶鎮停止開採石膏，石膏礦全部停業，有的石膏礦甚至成了無人區，也差不多就是那個時候吧。」

據了解，池塘旁的房子有發生崩塌情形。《ING直播》報導，天府鎮人民政府工作人員15日說，坑洞出現的原因仍在調查中，可能是地質原因導致，因為該地本來是礦區，而倒塌房屋內沒住人，此事故沒人傷亡。看影片請點我。

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