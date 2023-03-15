退役軍人帶團赴陸歡慶　他嘆：黃埔軍魂用何表情出現這些人夢中？

▲國民黨立委吳斯懷。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

針對部分退伍軍人社團出現號召黃埔校友赴大陸參加黃埔軍校建校99周年活動之資訊，引發社會各界譁然。對此，民進黨立委何志偉15日表示，這五百人無法代表所有退將，但他們為了便宜旅費跟餐費去被人家統戰，黃埔軍校當時是世界四大軍校，死傷更超過80%以上，軍魂晚上會用怎樣的面目出現在這些人夢中？

對於退伍軍官率團赴陸，退輔會主委馮世寬日前在記者會中直言，認為退伍軍人赴中參加紀念活動實屬不妥，並強調黃埔正統在台灣。而副主委李文忠更批評，「少數黃埔先進切勿因貪圖落地招待等蠅頭小利，落入中共統戰圈套」。

國民黨立委吳斯懷昨受訪表示，自己和退伍軍人組織過去也有聯繫，實情並不如外界所想的複雜，組團赴中參加黃埔紀念活動，是退伍軍人團體去年底開年度會議時所提出，作為明年黃埔百年校慶的預習，才邀請退伍軍人報名，而非中方主動邀請，沒理由限制退伍軍人的行動自由。

對此，何志偉15日受訪時表示，剛剛還上網查了中國黃埔，連街道圖都找不到，這五百人無法代表所有退將，他們卻為了便宜旅費跟餐費去被人家統戰，黃埔軍校當時是世界四大軍校，死傷更超過80%以上，軍魂晚上會用怎樣的面目出現在這些人夢中？

何志偉指出，吳斯懷年紀也大了，應該也要知所應對，正統黃埔就在台灣，守衛中華民國，黃復興黨部的主委都快跪著不建議他們去，這五百人就讓社群媒體公開透明吧！畢竟他們還是領著國家民脂民膏。

