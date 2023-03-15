北市婦過馬路遭輾！送醫搶救9天不治　休旅車駕駛過失致死送辦

記者張君豪／台北報導

3月5日傍晚17時許，南港區大坑街與舊莊街一段145巷口發生一件死亡車禍。洛姓男子（49歲）駕駛著休旅車自大坑街欲左轉時，疑似未注意車前狀況，不慎撞倒正走在斑馬線上的陳姓婦人 （84歲），陳婦當場被撞倒地傷勢嚴重，經送往內湖三軍總醫院搶救後，仍在13日宣告不治。

▲陳姓老婦人過馬路遭休旅車輾過送醫不治，凸顯車輛未禮讓行人造成的人身安全問題 。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

南港警方調查，發現當時陳姓老婦人從大坑街走斑馬線要過馬路，卻遭到一輛左轉休旅車直接輾過，洛姓駕駛疑似未注意路口有人而肇禍；陳姓老婦人一開始僅全身多處擦挫傷，救護人員將她就近送往忠孝醫院治療，到院後卻陷入昏迷，警消人員緊急將她轉送內湖三總搶救，13日13時49分宣告不治。

根據院方診斷，陳姓老婦人死因為顱內出血，這起未禮讓路口行人的車禍也變成過失致死案件，警方依規定報請檢察官進行刑事相驗並通知肇事洛男到案，洛未酒駕，遭警方依過失致死罪函送士林地檢署偵辦。

南港警方呼籲，汽、機車穿越路口時，應注意行人走向並依規定禮讓行人先行，同時警方也將持續針對路口加強巡查，取締未禮讓行人之車輛，避免發生交通事故。

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