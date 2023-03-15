宏都拉斯喊話與中國建交　綠委嘆「有人在搞」：像是在看步步驚心

▲宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）。（圖／達志影像／美聯社）



記者杜冠霖／台北報導

台灣的中美洲友邦宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）15日透過推特發表聲明說，她已指示外交部長雷依納（Eduardo Reina）處理與中國建立正式關係事宜。民進黨立委何志偉15日感嘆，宏都拉斯這是在丟一個風向球，有人故意在搞我們、台灣人也要堅定自己，風吹草動，有點像是在看連續劇「步步驚心」，看了很生氣也很火大。

卡斯楚昔日於總統大選曾表態，若當選，將和中華民國斷交並與中國大陸建交。她在去年1月就職，成為宏都拉斯首位女總統，當時副總統賴清德以總統特使身份出訪，參加宏國總統就職典禮，而卡斯楚更公開表態盼兩國能繼續維持邦誼。

對此，立委羅致政則表示，這是一個很大的警訊，作為一個國家元首如此宣示，我國很擔心是中國跟宏都拉斯建交的前兆，還是要做最後努力挽回邦交國心意。

羅致政坦言，中國對台灣外交的打壓沒有停止過，看不到的是外交人員做很多努力鞏固邦交國，台灣一方面要爭取新的邦交國，外交的攻防是必要努力的方向，對岸挖牆腳的作為很多是看不到的，第一線外交人員非常辛苦。

何志偉指出，美國之前有氣球、宏都拉斯也在放風向球，今天是賴清德登記的日子，外交事務跟國內政治環環相扣，有人故意在搞我們、台灣人也要堅定自己，風吹草動，宏都拉斯這是在丟一個風向球，有點像是在看連續劇「步步驚心」，看了很生氣也很火大。