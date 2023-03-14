學生畢業製作讓國寶名畫「動起來」　DIY服裝復刻「漢宮春曉圖」

記者魏有德／綜合報導

湖南藝術職業學院60多名畢業生近日透過裝扮設計，將明代國寶名畫《漢宮春曉圖》115名人物中的106位古人「復活」，同時，邀請舞蹈學院的同學穿上精心設計的服裝和配飾現場演繹，令外界嘖嘖稱奇。

▲湖南一批學生的畢業製作復刻古代人衣著，生動演繹國寶畫作《漢宮春曉圖》 。（圖／翻攝微博，下同）

《紅網》報導，湖南設計藝術學院2023屆人物形象設計專業畢業設計作品展——以「出畫入戲」為主題的中國古代傳世名畫《漢宮春曉圖》沈浸式人物造型藝術展演驚艷亮相。

透過學生現場演出的影片可以發現，學生們借助舞台表演的方式，《漢宮春曉圖》的畫中人物彷彿躍出畫作般，透過舞台上表演者優美的身姿、古韻的造型、靈動飄逸的表演，讓外界更直觀地欣賞漢代宮廷中，春色滿園的浪漫景象。

湖南設計藝術學院院長周朝暉表示，服裝作品從設計到完成歷經半年，每位同學要完成兩個畫中人物的造型復原，「同學們根據古畫中的人物尋找面料和配飾，原畫中有115個人物，我們復原了其中的106人。」

《漢宮春曉圖》的作者為明朝畫家仇英，畫作現存於台北故宮博物院，根據故宮博物院的介紹顯示，此卷蓋描繪宮中嬪妃生活。畫中園庭殿宇極其繁盛，臺閣、欄杆、門牆皆用界筆畫成，精細入神。而人物勾勒筆法秀勁，設色青綠重彩，穠麗典雅，其畫雖仿宋人，然有超越之處。