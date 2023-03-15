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東森農場推外銷級鳳梨釋迦　王令麟加碼送50%東森幣回饋

▲▼台東縣長上東購賣鳳梨釋迦-總裁接受感謝狀。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森購物力挺台灣在地小農，台東縣長饒慶鈴（左2）去年帶領台東鳳梨釋迦登上「東森農場」銷售秒殺3,500組。左起為購物專家怡君、台東縣長饒慶鈴、東森購物董事長王令麟、東森購物總經理彭鴻珷。（圖／記者湯興漢攝）

消費中心／台北報導

釋迦是台東縣最具代表性的水果，享有「台東綠寶石」的美名，目前正值台東鳳梨釋迦盛產季，東森購物第34台「東森農場」將在16日早上11:05邀請到台東縣副縣長王志輝LIVE開賣，推廣台東盛產外銷等級「鳳梨釋迦」，每箱6公斤平均7～12顆，售價599元，東森購物董事長王令麟加碼50%東森幣回饋，讓大家開心入手送禮自用兩相宜的「綠寶石禮盒」送給親朋好友。

被譽為「台東綠寶石」的鳳梨釋迦又名蜜釋迦、旺來釋迦，每年12月至隔年4月為盛產期，「鳳梨釋迦不是鳳梨，而是帶有鳳梨香氣的釋迦，口味很特別，不像傳統釋迦那麼甜，吃起來酸酸甜甜，被形容像是初戀的滋味」。鳳梨釋迦與一般釋迦最大的差別在於，鳳梨釋迦表面的鱗目是尖形突起，且因為表皮是一整片、沒有裂開，必須先用刀子去皮、切塊才能食用，果實大、籽粒少，果肉潔白如玉、口感紮實，帶有微微脆度，酸甜又爽口，釋迦還曾在2020年被英國廣播公司BBC評選為世界最健康食物的第2名。

東森農場推外銷級鳳梨釋迦（圖／東森購物提供）

▲台東鳳梨釋迦正值盛產季，東森購物第34台「東森農場」將在16日早上11:05邀請到台東縣副縣長王志輝LIVE直播開賣，每箱6公斤平均7～12顆，售價599元，並加碼50%東森幣回饋。（圖／東森購物提供）

東森農場推出產地直送台東綠寶石鳳梨釋迦，採接單現採維持水果最佳狀態，一箱6公斤約7～12顆，本次售價599元再送50%東森幣，考量東森會員對於品質的講究與堅持，連外箱也是嚴選航空用的厚實外銷箱，為鳳梨釋迦運送過程提供良好的保護。

東森購物力挺台灣在地小農，自2020年率先加入農漁產銷售國家隊行列，曾助攻嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、台南麻豆文旦秒殺1萬6000顆、關廟金鑽鳳梨完銷4,000組，去年台東鳳梨釋迦首度登上「東森農場」銷售秒殺3,500組。今年台東鳳梨釋迦將在東森購物3/16（四）11:05「東森農場」節目LIVE開賣，東森購物秉持東森嚴選，品質層層把關，均從產地直送宅配到府，每檔銷售成績表現亮眼，替會員朋友挑選好食好物，更幫農民大拚內銷。
 

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