全台手沖慰醫護...3年都在鐵道度過　咖啡浪人：終於回到台東了

▲一杯杯手沖咖啡，是浪人咖啡師蔡雲熙3年來慰勞醫護辛勤的堅持。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「終於回到台東了！」出身台東成功鎮的阿美族青年蔡雲熙拉著一卡旅行箱踏進衛福部台東醫院，脫口而出第一句話的心情讓人感動，3年來他在鐵道上流浪，哪裡需要咖啡香氣慰藉他就往哪裡去，全台醫療院所、特教或弱勢團體，婦女受暴單位都能看到他的身影。

一面手沖咖啡一面說故事，儘管一旁的半圓桌上早已排滿醫護人員100多個杯罐，也沒影響蔡雲熙帶有節奏感的手速；他說很多人問他這3年來說人生他到底跑了多少地方，大半時間都在鐵道上又怎麼度過，蔡一句話讓人折服：「不要去算，算了就不是我為大家服務的初衷」、「所有我跑過的地方，那些人發生的故事，我幾乎都在鐵道上記錄下來」。

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2020年蔡剛考上咖啡師證照，第一次去到小琉球打工換宿，發現島上民眾都喝拿鐵幾乎沒人喝咖啡，他從當地衛生所開始介紹手沖咖啡，那年他心裡開始想「我能用咖啡做什麼」；夏季結束後他前往阿里山新美部落繼續手沖咖啡讓鄒族的新朋友品嘗，熱情的族人送了好幾公斤重的生肉在他旅行箱讓他帶走，結果一拿起旅行箱提把就斷了，蔡提著斷把的旅行箱繼續浪人行程，花蓮一位社工看到斷把旅行箱裡面裝了咖啡機、咖啡豆和沖調用具實在太辛苦，送他一個舊的旅行箱，拖到輪子、拉鍊都壞了，又有人想送新品都被蔡推辭，只說如有舊的就很好用了。

1千多個日子以來，蔡雲熙不斷用社群媒體詢問醫療、教育、照護單位，是否需要他免費服務，有時無人回應有時收到「我們不需要」的洩氣回應，蔡仍然覺得能夠到台灣各地經歷人們各式各樣的故事帶給他無比勇氣；車費、住宿、三餐難道都不需要花費？蔡露出阿美族樂觀天性說，有人邀約主持咖啡講座和授課的收入其實不多，還好有熱心和認同他的廠商贊助，他也以自己對咖啡的堅持慎選，熱情的民眾甚至為他訂好簡單的旅館過夜，只是難免有愛心活動太多、收入減少的窘境，「我就自己調整一下，愛心咖啡一個月一兩場就好，才有時間接案餵飽自己。」