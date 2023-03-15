醫界爆紅「這樣做」讓代謝速度從蝸牛變火箭！

【企劃特輯】

許多人以為要瘦身就得忌口，每天痛苦地執行節食大計，但研究顯示，長期節食極易導致心悸失眠、反應遲鈍，甚至爆發憂鬱症，造成永久性精神傷害。大腦一直接收「吃不飽」的訊息，最後結果不是厭食症營養不良病倒，就是報復性進食後快速復胖。面對心力交瘁的減重者，巴西聖保羅大學附屬醫學院主治醫師王星絜指出：「提高代謝、燃燒脂肪，才是健康瘦身的關鍵！」

從蝸牛變火箭 一招就能快速提升身體代謝

王星絜醫師幫助許多人擺脫肥胖所苦，被網友盛讚為「媲美TLC《沉重人生》節目中的納醫師」。王醫師強調，年紀愈長，代謝會漸漸像蝸牛般緩慢，而無法消耗的熱量便囤積成脂肪夢魘。若想要讓體內新陳代謝反轉為快速衝刺的火箭，王醫師公開瘦身界的大密技：使用以「標靶二型IMD擊破纖維」為基礎的日安塑崩錠！

雙纖雙博士 日本櫻花妹的瘦身大法

日本松谷博士與佐藤林原博士歷經多年的研發與追蹤研究後證實，「標靶二型IMD擊破纖維」對於搶救體質有顯著效果，且可將體內的代謝效率提高，便能持續驅動燃燒脂肪的動力，讓全身隨時處在消耗熱量、清空廢油的狀態。除此之外，「標靶二型IMD擊破纖維」還能破壞並溶解吃下肚的精緻澱粉，再包覆油脂、阻斷吸收，最後加速排出體外。業者也將這優秀的成分放進「日安塑崩錠」內，如此燃燒脂肪與排除廢物同步進行，輕盈靈活的感覺簡直就像是換了一個身體。

168 OUT！面對美食不用再忍

現代人生活壓力大，若連吃點美食療癒自己都要充滿罪惡感，這種減重的方式絕對無法持續。「日安塑崩錠」除了雙纖維成分外，也針對台灣人的體質與飲食習慣，加入可阻斷澱粉吸收、增加飽足感的白腎豆、增強代謝力的枇杷葉與韓國專利「享瘦菌」的植物乳桿菌，在抑制熱量囤積的同時，也改善腸道胖瘦菌比例，讓擁有較多分解脂肪的瘦菌增加，不用忌口便能打造易瘦體質。

王星絜醫師表示：「日安塑崩錠可以擊破體內多餘油脂、5倍阻斷脂肪形成，更能清理腸道毒素、降低體脂率，輕鬆重返年輕時的健康活力與迷人體態！」

醫學專家也根據實驗結果證實，透過日安塑崩錠持續阻斷、崩脂、燃脂及代謝作用下，持續食用三週後可抑制體內52%的脂肪吸收！甚至24小時就能有感排廢1.5公斤，還有使用者14天甩肉6公斤。針對便祕型、高油脂、澱粉與綜合型的重度肥胖，日安塑崩錠都能夠有效做到阻斷排空與爆燃效果。在凡事都講求效率與CP值的現代社會，日安塑崩錠絕對是最佳的窈窕產品。

遭路人偷拍進食模樣 江宏恩大方分享不胖秘訣

先前遭人偷拍引發關注的戲劇天王江宏恩，便是「日安塑崩錠」的超級見證者。自嘲「減肥史比情史還精彩」的他得意地表示：「拍戲常要一直吃，整個人越來越腫。但自從知道這個法寶後，我3年內瘦了30公斤，使用到現在一天吃5餐也不怕，它已經對我的身體造成了一些好的改變，真的不瘦都難！」

好吃、好睡又好瘦 每一顆都令人安心

減肥產品最怕來路不明，不僅破財還又傷身。日安塑崩錠通過SGS的嚴謹檢驗，還有美、日、韓等多國的專利認證，無農藥、無西藥、無重金屬成分。據統計，超過5萬名肥胖症者使用日安塑崩錠後，成功治癒且維持健康不復胖；目前，日安塑崩錠也已熱銷超過百萬盒，經醫界證實是目前最安全且深受信賴的瘦身保健產品。有了iVENOR日安塑崩錠，再也不用為了餓肚子而掙扎，讓你好吃、好睡又好瘦！

讓你好吃好睡又好瘦「日安塑崩錠」哪裡買？

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