高效減重用對方法很重要！江宏恩曝維持三年好身材秘訣

【企劃特輯】

每逢節慶或連假，民眾常以美食犒賞自己，攝取高於平常的熱量與脂肪，「變胖」也成了不少人在假期後得面對的結果，利用只吃生菜沙拉、斷食法、甚至禁食等方式調整，想藉此達到瘦身效果，但根據專家研究指出，這些飲食方式對於減肥並不完全有效，且熱量攝不足反而容易復胖。想減肥減得有效，得在對的時機，用正確的方法，就能事半功倍。曾在三年內狂甩29公斤的江宏恩，分享他維持三年身材且有效不復胖的方法，讓你健康地瘦回自信身材，不用再靠縮小腹、修圖行走江湖！

親身見證「塑崩奇蹟」 江宏恩鏟肉30公斤三年沒再胖過 被封「瘦身天王」！

演出《飛龍在天》爆紅的江宏恩，當時以帥氣的外貌擄獲無數師奶心，三年多前體重直飆90大關，在鏡頭前走鐘後被網封「肥龍」，之後他開始積極瘦身、少油少鹽的飲食控管、固定運動，還搭配「塑崩錠」，短短2個月不到就瘦了13公斤，三年共減去29公斤，減重成果好到朋友都差點認不出他來！江宏恩不但持續使用至今，廠商還將塑崩錠五倍升級成「日安塑崩錠」，讓江宏恩就算跑通告、拍戲，沒時間運動、繼續享受美食，身材依舊不失守，完全沒復胖！





現在江宏恩在演藝圈有「瘦身大王」、「瘦身活教材」的稱號，不少明星因為他的分享也瘦身成功。江宏恩笑說：「我發現減肥其實不難，能不復胖才是最難的！以前只靠節食真的很痛苦，容易半途而廢又胖回來，後來遇到銷售百萬盒的塑崩錠，讓我很順利瘦下來外，使用至今持續三年了，我還能維持這麼好的體態、沒有復胖過，真的很棒！現在五倍升級的『日安塑崩錠』，加入更多專利成份、效果更提升，只要持續使用真的不怕瘦不下來！而且沒有副作用，所以我很放心的推薦給想瘦的朋友。」

專業醫師認可！日韓專利成份讓體重管理更有效率

巴西聖保羅大學附屬醫學院王星絜醫師表示，江宏恩分享的日安塑崩錠裡所含的日本專利成份「標靶二型IMD擊破纖維」，可以擊破體內頑固脂肪與多餘油脂，根據實測，持續使用三週後可抑制體內52%脂肪吸收；「專利白腎豆」可阻斷油脂跟澱粉吸收，讓高熱量食物吃進身體都像在吃水煮餐，平均每天可降低500-800卡路里的吸收；再加上「韓國專利享瘦菌」排除腸道毒素來清宿便。專利成份的互相作用不但可以阻斷脂肪形成、幫助代謝、降低體脂率，讓體重控管更有效率，是非常可行的瘦身方式！



高效減重方法很重要！「日安塑崩錠」啦啦隊、藝人、美食部落客都推薦！

除此之外，「日安塑崩錠」有FDA、SGS的認證，比起成份來路不明的瘦身產品來說，可以吃得很安心，現在許多劇組人員、藝人、美食部落客在大啖美食之餘也都會使用日安塑崩錠，目前在各大屈臣氏均有販售。想要高效減重，用對方法很重要，不妨試試看日安塑崩錠打造不易胖體質！

打造不易胖體質 「日安塑崩錠」哪裡買?

●官網優惠組：https://ivenor.tw/aj7Tx

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