享受美食也能瘦！網友、醫師一致認同的「高效率減重方法」你不可不知！

【企劃特輯】

根據國民健康署調查，我國人民營養概念不足，飲食型態早已偏離飲食指南建議、身體活動量低，導致肥胖盛行率極高。世界衛生組織曾指出「肥胖就是一種慢性疾病」。即使沒有造成身體的不適，但肥胖仍會無聲無息地影響體內器官的運作，並帶來許多併發症，如糖尿病、心臟病、高血壓、中風、骨關節炎、呼吸系統疾病、癌症、胃食道逆流、膽囊疾病、不孕症等。除了身體的疾病，也容易罹患各種心理問題，嚴重可能會導致憂鬱症。

日本博士為救愛女研發專利纖維 震撼日本！

想減肥減得有效，關鍵是要在對的時機，用正確的方法，調整好體質才能瘦得健康又不復胖。日本博士為了被醫生診斷有生命危險的女兒，要解決基因肥胖重回健康，費時五年、投入上億日圓經費，研發出「標靶二型專利纖維」，讓愛女從108kg的胖妹，一年內甩掉60kg，震撼全日本！

已在台熱銷10年、年賣50萬組的「ivenor 日夜塑崩」，讓全台減下超過20萬公斤，就是將「標靶二型專利纖維」放進成分裡，近期品牌強勢五倍升級為「日安晚安塑崩爆燃組」，加碼雙纖維及日韓最新減重高效成分，要讓民眾更輕鬆減重成功。

專業醫師認可！日韓專利成分讓體重管理更有效率

這次「日安晚安塑崩」延續上一代的「標靶二型專利纖維」，再加上「IMD擊破纖維」，除了能抑制脂肪堆積還能擊破體內頑固脂肪與多餘油脂，根據實測持續使用三週後可抑制體內52%脂肪吸收。此外，還有日本專利白腎豆能阻斷澱粉吸收；韓國專利享瘦菌，能讓腸道瘦菌翻倍增加；日本專利五味子，能夠放鬆舒緩並提升睡眠品質、幫助深層睡眠；「日本專利辣木葉」在睡眠期間啟動5倍代謝力，再加上業界最高濃度歐美專利C3薑黃素的推進，讓體內的瘦身循環比坐雲霄飛車還快！

巴西聖保羅大學附屬醫學院王星絜醫師表示，日安晚安塑崩裡所含的專利成份互相作用下，不但平均每天可降低500-800卡路里的吸收、阻斷脂肪形成、幫助代謝、降低體脂率，體重控管更加有效率，是非常可行的瘦身方式！

戲劇天王親身見證 鏟肉30公斤三年沒再胖過 被封「瘦身天王」！

戲劇天王江宏恩，三年前體重竟高達90kg，除了少油少鹽的飲食控管、固定運動外，還搭配「日夜塑崩」，讓他不到2個月就瘦13公斤，三年總共減去29公斤，完全沒復胖，還被演藝圈封為「瘦身大王」、「瘦身活教材」，有不少明星先前也因他的分享瘦身成功。江宏恩笑說：「以前減肥，只靠節食真的非常痛苦，常常半途而廢；後來遇到日夜塑崩，讓我很輕鬆減重外，現在全新升級的『日安晚安塑崩錠』，讓效果提升五倍！我使用至今已經持續三年了，還能維持這麼好的體態、沒有再復胖過，只要持續使用真的不怕瘦不下來！而且也沒有副作用，所以可以很放心的推薦給想瘦的朋友。」

日安晚安塑崩榮獲《最佳口服纖體錠》！啦啦隊、藝人、美食部落客大力推薦！

另外，「日安晚安塑崩」有FDA、SGS的認證，可以吃得很安心，各大屈臣氏也均有販售，也榮獲2022粉美賞《最佳口服纖體錠》獎項，現在不論啦啦隊、藝人、美食部落客在大啖美食之餘也都會使用，被封為最高效率的減重方法！

打造不易胖體質 「日安塑崩錠」哪裡買?

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實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓

門市專線：02-2288-7888

屈臣氏門市查詢：https://www.watsons.com.tw/store-finder

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