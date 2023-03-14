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拿鐵、卡布奇諾買1送1！　4大超商「情人節咖啡優惠」懶人包

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲4大超商情人節限定咖啡優惠懶人包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

白色情人節快樂！《ETtoday新聞雲》整理4大超商祭出的「情人節限定咖啡」優惠，不僅有卡布奇諾、拿鐵通通能爽喝買1送1，還有巧克力飲品第2杯只要20元，以及開放寄杯的一系列咖啡飲品優惠組合，小確幸要把握。

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲全家單品拿鐵買1送1。

●7-11
7-11今（14）日於全門市祭出「2大咖啡飲品買1送1」，優惠品項有「CITY CAFE大杯熱卡布奇諾咖啡」、「CITY TEA冰淇淋紅茶」；加碼至3月16日前也於OPEN POINT行動隨時取推「4大咖啡飲品買5送2」，包括「CITY CAFE大杯熱卡布奇諾咖啡」、「CITY TEA冰淇淋紅茶」、「CITY PRIMA冰精品燕麥拿鐵」及「CITY PEARL黑糖珍珠撞奶」。

●全家
全家即日起至3月16日於全門市祭出「中杯單品拿鐵買1送1」、「大杯蜜露珂娜膠原拿鐵買1送1」共2大好康，限同品項，且須使用全盈+pay支付才可享有優惠，加碼喝「私品茶全品項第2杯7折」。

●萊爾富
萊爾富今（14）日限時1天於全門市祭出「巧克力牛奶／炭焙鐵觀音拿鐵同品項2杯70元」共2大優惠，並開放冰熱任選，換算下來單杯只要35元。

●OK mart
OK mart今（14）日限時1天於全門市祭出「中杯經典阿華田同品項第2杯20元」優惠，而「中杯黑糖醇奶茶」、「大杯黑糖拿鐵」及「大杯阿華田摩卡拿鐵」則可享「單杯8折喝」好康；加碼於OK mall雲端商城推「莊園級美式／拿鐵同品項買10杯送5杯、買20杯送12杯」等組合優惠。

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