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大陸 大陸焦點 特派現場

馬保國「閃電五連鞭」傳登紐約時代廣場！本人怒了：年輕人侮辱我

記者閔文昱／綜合報導 

自詡「渾元形意太極」掌門人的大陸71歲男子馬保國，過去因30秒內遭業餘拳手KO三次、大秀「閃電五連鞭」等搞笑表演爆紅，後來被大陸官媒以「造成不良現象」為由強行解散相關的粉絲群，消聲匿跡了一段時間。不過，近日卻傳出疑似有網友砸錢打廣告，讓馬保國閃電五連鞭畫面登上美國紐約時代廣場，引發熱議。

根據大陸網友上傳影片，只見在人來人往的紐約時代廣場，一旁的廣告牆竟突然出現馬保國展示閃電五連鞭的畫面，雖只有短短13秒，但也讓不少大陸網友驚呼「異能人士佔領時代廣場」、「外國人更相信每個中國人都會武術了」、「復仇者聯盟新成員衛國者」、「真•丟人到國外」。

▲馬保國「閃電五連鞭」畫面疑似登上美國紐約廣場。（圖／翻攝自微博）

▲馬保國「閃電五連鞭」畫面疑似登上美國紐約廣場。（圖／翻攝自微博）

另外，也有網友質疑該影片造假，但影片上傳者則宣稱，有公司專門買了這塊螢幕用來做這種商業，消費者只要下載該公司App，並上傳要播放的影片然後付費即可，費用為15秒40美元（約新台幣1220元）。不過此消息目前還未獲得官方證實。

對此，馬保國痛批，網友們利用他的聲音、影像做影片賺錢，但卻都由他來承擔惡名，「B站這伙年輕人很過分，侮辱我、侵犯我的人權，我沒有起訴他們就是給他們面子。」

馬保國為「渾圓形意太極門」掌門人，自創「閃電五連鞭」絕技，自稱打敗過英國90公斤太拳王、巴西柔術國際冠軍、MMA國際冠軍彼得歐文，多次聲稱中國傳統功夫比西方的MMA博擊術強，並表示自己是用「接、化、發」，四兩撥千斤的招數擊敗對手。

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