留言「吃別人老公」挨告　蘿莉塔挺孕肚堅稱無罪！李沐晴批硬拗

▲藝人蘿莉塔(左，本名李晨菲)因誹謗藝人李沐晴，被求償精神慰撫200萬元。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

日前接連宣布答應男友求婚與懷孕喜訊的通告藝人蘿莉塔，因2020年上網指稱女藝人李沐晴「已經吃別人的男友&老公很多次」等語，被依加重誹謗罪判刑2月定讞，李提告求償精神慰撫200萬元，台北地院今開庭，蘿莉塔仍堅稱無罪，反批李女「是一直說謊的人」，李女透過律師強調蘿莉塔已被判有罪確定、毫無悔意，請求法官審酌，法官諭知辯論終結、定於下月(4月)7日宣判。

李沐晴今和2位律師親自出庭，蘿莉塔單槍匹馬應戰，她在刑案審理時，加碼指李女「約砲我男友(指前男友Peter)」，法官今問她在刑案偵審所說的話是否實在，蘿莉塔表示都出於個人自由意志、「也是我的真實經驗」，並請求調查李女所提精神創傷診斷證明的真偽，因為「我問過專業的朋友，我懷疑對方提出假證據」。

蘿莉塔另指李女僅提供和Peter的臉書對話，沒有LINE等其他通訊軟體紀錄，可能有隱瞞，且李女面對Peter的約砲，僅回覆「one rule for me, no girlfriend」(我有1個原則，不能有女朋友)。蘿莉塔強調，李女有老公有小孩，理應表明已婚身分嚴正拒絕，「難道沒有女朋友就可以？」所以她質疑2人有不尋常關係。

李女聽了笑出聲，她的律師反駁指出，蘿莉塔已被刑案判決有罪定讞，如今只是空言否認，而且「過度臆測解讀」、與證據內容不符，不應再基於侵害名譽的惡意解讀證據。

▲藝人李沐晴開完庭受訪希望法院「還我一個清白，也讓大眾知道，不要隨便講話去侮辱別人！」（圖／記者黃哲民攝）

蘿莉塔沒退卻，再批李女「是一直說謊的人」，例如李女說自己已不是藝人、只是一般民眾，「就是在說謊」，因為李女粉專近6個月還有接業配文，且李女若非藝人，「憑什麼求償200萬元」，蘿莉塔並看旁聽記者一眼，指李女每次開庭都會找記者到場，還自稱「小邱淑貞」。

蘿莉塔以雞排妹鄭家純告《鏡週刊》求償但敗訴一案為例，聲稱《鏡週刊》獲判免賠，「代表公眾人物要可受公評，所以我認為我無罪」。

李女的律師澄清，《鏡週刊》不必賠償雞排妹，是因為法官認定該案跟拍與報導沒侵犯雞排妹的隱私權及肖像權，但本案是蘿莉塔侵害李沐晴的名譽權，兩者不能比附援引，律師並請法官審酌蘿莉塔對李女惡意攻訐、毫無悔意，令李女無法接受。法官諭知辯論終結，定於下月(4月)7日下午4點宣判。

蘿莉塔庭外以「我不要亂講話」為由婉拒回應案情，被問到懷孕狀況與是否舉辦婚宴，她說身體狀況還OK，喜酒暫時不會辦，「因為小孩要花很多錢，喜酒就緩緩吧！」

李沐晴開完庭受訪難掩無奈，她說聽到蘿莉塔的辯解笑出來，是因為「發寒」，覺得對方很誇張，她強調「不是我這個人值不值得200萬，而是妳對我造成的傷害！」她已把所有證據提交法官，蘿莉塔想硬拗，她也沒辦法，但「希望法院還我一個清白，也讓大眾知道，不要隨便講話去侮辱別人！」

本案源於從電視節目《大學生了沒》出道的蘿莉塔(38歲，本名李晨菲)，2020年6月26日在臉友「Alison WaWa Liu」辱罵李沐晴的一篇Po文，以帳號「Lolita Lee」留言附和「阿哈哈哈她真的就是這樣沒錯ㄟ」、「有機會碰面再跟妳說她其它婊婊的事，希望他老公外遇」、「因為她已經吃別人的男友&老公很多次，她也應該體會一下女生傷心的感覺」等語。

李沐晴提告後，蘿莉塔到案始終否認誹謗，辯稱留言分享自己被劈腿的經驗和心情，出庭堅稱「我手上很多證據，是我親身經歷」，更表示前男友Peter曾親口招認和李女有發生「逾矩」的事情。

蘿莉塔的辯解不僅被李女當庭怒斥「在胡說什麼！」公訴檢察官更批蘿莉塔不惜傷害別人以求脫罪，「其心甚為惡劣」，蘿莉塔去年(2023年)12月被依加重誹謗罪判刑2月、得易科罰金6萬元定讞。