風電詭異男屍解剖！「胃部全空」疑曝曬脫水餓死　身分還是謎

▲台中港外海風電基座離奇男屍命案今日解剖，檢方發現男屍胃部空無一物，據此推測，男子恐怕是飢餓、飢渴或是脫水而亡。（圖／記者許權毅攝，下同）



記者許權毅／台中報導

台中港離岸風電基座離奇男屍命案，檢方14日下午進行解剖，初判男子並無明顯外傷，胃部空無一物，恐怕是脫水營養不良，飢餓或是脫水而亡，但檢方仍難以排除他殺，解剖後送驗盡速釐清男子死因。此外，今日解剖也採集死者DNA進行比對，倘若無法找到死者身分、聯繫家屬，男屍恐變成無名屍處理。

該具男屍7日中午被前往工作的日本技師發現，但該海上風電基座平台位處海中央，距離海岸線長達10公里遠，且男屍陳屍的位置在平台10公尺高，也讓案情更加撲朔迷離。至於傳出是彰化外海落海者，檢方今日闢謠，暫時排除2案關聯，認為人事時地物都與彰化案無關。

今日下午，台中地檢署檢察官黃慧倫率法醫，在台中殯儀館相驗辦公室解剖。台中地檢署襄閱則表示，初判男子並無明顯外傷，胃部空無一物，並無食物殘渣，由於胃部空無一物，男子恐怕在風電基座上受困多時，最終因太陽曝曬脫水或是飢餓、飢渴而死亡。

本案男屍恐有3種結果，其一是能夠比對出死者身分，並找尋到家屬前來認屍；其二是無法找到家屬，依無名屍相關規定辦理；其三是無法比對DNA，連男子是否為台灣人都無法判讀，同樣依照無名屍處理。

▲台中港離岸風電水上基座7日驚傳發現一具男屍，高掛在10公尺高平台。（圖／記者游瓊華翻攝）