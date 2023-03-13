孝女要擦手紙遭拒失控　飆罵護理師「給我滾出去」下場曝

▲陳姓女子飆罵護理師遭判刑。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名事親至孝的陳姓女子（60多歲）2020年6月間在某醫學中心照顧95歲父親時，因向黃姓護理師索取擦手紙遭拒，竟一時情緒失控，飆罵「我不要妳，妳今天都不用進來」、「給我滾出去」，並朝護理師丟擲紗布及擦手紙，事後黃姓護理師提告，陳女辯稱說那些話並沒有指名道姓，但法院審理後，依妨害醫事人員執行醫療業務罪判陳女徒刑4月，得易科罰金，民事部分則應賠償10萬元。

判決指出，陳女的高齡老父因病住進高雄某醫學中心病房，原本就對負責該病房的黃姓護理師不太滿意，2020年6月20日上午8時許，陳女因為自己忘了帶擦手紙，遭黃女拒絕後，竟一時情緒失控，大罵「我不要妳，妳今天都不用進來」、「妳今天不要給我踏進這個房間」，並朝丟擲紗布及擦手紙（未擲中）。

後來兩人的爭吵驚動護理長和督導到場，陳女怒氣未消，繼續飆罵「妳今天動到我爸爸，恁爸我就打下去」、「妳今天動到我爸爸，妳就試試看」、「我跟妳警告，妳今天踏入我的病房妳給我試看看」、「我要她給我滾出去」、「數三聲沒有給我走出去試看看」，更作勢要打黃姓護理師。

黃姓護理師不甘受辱，報警提告，法院審理時，黃女坦承說過那些話，但辯稱當初是為了保護父親，而且在發脾氣時沒有指名道姓，她還打出悲情牌，認為父親已經往生，希望事情圓滿畫下句點，各不追究對方，希望大家各退一步，不想與對方結下惡緣。

黃姓護理師則認為，「陳女當時眼神對著我、用手指著我，當然是在罵我」，而且當時陳女父親傷口泡在排泄物中，卻威脅她不准進入病房，還作勢打人，害她不敢單獨進入病房。

法院審理後根據案發現場錄音檔及督導、護理長等人證詞，認為陳女恫嚇後，當天上午8時至11時，黃女都不敢進入病房執行醫療工作，連帶影響同病房的另兩位患者的權益，因此認定陳女行為已妨礙黃女醫療工作的執行，因此判她徒刑4月。

陳女不服上訴，高雄高分院合議庭認為，原審認事用法，均無違誤，量刑部分已審酌陳女因長期照顧病父之心理壓力，而對醫院及護理人員照護其父之態度及方式不滿，因此仍維持4個月的判決，得易科罰金，全案確定。

民事部分，黃姓護理師向陳女求償80萬元，法官根據相關事證及黃女受損害的程度，判賠10萬元。