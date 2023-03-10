彰化雲林4測站空品亮紅燈！環保署：中南部注意臭氧污染累積

▲今天中南部空氣品質不佳，彰化跟雲林共4測站亮紅燈。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者許敏溶／台北報導

由於今天環境風場偏東風，中部以南空品區位於下風處，污染物易累積，根據環保署今（10）日上午10觀測資料，彰化及雲林共有4個測站空氣品質達到紅色警示等級，另有27個測站達到橘色提醒，環保署提醒，今天中部、雲嘉南、高屏空品為「紅色警示」等級，而紅燈代表「所有族群應減少在戶外活動」，請民眾注意。

環保署表示，根據監測資料及氣象局今天10時氣象資料顯示，今天環境風場為東北東風至偏東風，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件普通，中部以南空品區位於下風處，污染物易累積，受海上境外臭氧及午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，中南部易有低雲或局部霧影響能見度，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區為「普通」等級，竹苗零星地區可能達橘色提醒等級；馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「紅色警示」等級。

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而根據環保署監測資料，截至上午10為止，共有彰化二林，以及雲林的麥寮、台西、崙背等4個測站空品監測為紅燈，另外有27個測為橘色，主要分布在彰化以南。

▲今天空品依舊不佳，中南部可能達紅色警戒。（圖／環保署提供）

環保署表示，明（11）日環境風場持續為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；西半部易有低雲或局部霧影響能見度，而宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

後天（12日）環境風場仍為偏東風，環保署指出，西半部位於背風側，擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；西半部地區易有低雲或局部霧影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。