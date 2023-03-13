「做事找得到！」蔡培慧今宣誓就職　英系立委力挺

▲蔡培慧今天下午宣誓就職。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

新科立委蔡培慧13日下午在母親的陪同下宣誓就職，民進黨立法院黨團幹部柯建銘、鄭運鵬、綠色友誼連線立委羅美玲、英系立委王美惠、陳明文、莊瑞雄、蔡易餘、新系立委郭國文與會力挺。蔡培慧當場說，盼好好為人民服務，宣示就職除了要恪遵《憲法》之外，也要把所提的政見，以及想要在南投處理的醫療、垃圾、長照福利等政見，一件一件努力做到。

媒體關注，蔡培慧是否將繼續爭取2024區域立委提名？蔡培慧說，按照民進黨的規範，還是要爭取提名，因為既然在南投，就要好好的、紮實地在南投服務；基本上南投的選情比較緊張，她會先向各方請益、拜訪，最重要的是要聽到每個人的心聲。

此外，蔡培慧在宣誓就職同一天上午舉行記者會，從選委會副主委陳朝建手中接下當選證書，她說，這張當選證書得來不易，帶著4萬5218位支持者的期待，選後至今一個禮拜，仍透過站路口、掃街來謝票，她來自南投基層，出身偏鄉、農村、隔代教養，且專業、政策傾聽民意，「蔡培慧慧做事找得到」，未來要把8個月立委任期當4年用，拚出好成績。

蔡培慧預告，今天上午收到證書，也代表著責任與行動的開始，下午宣誓就職後將召集環保署前來協調南投的垃圾處理問題，而醫療、交通或社會福利都會儘速努力改善。