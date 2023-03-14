首宗警分局告黑幫被打臉！「松山之亂」求償名譽損失20萬結局出爐

▲北市松山警分局遭黑幫分子大鬧派出所的「松山之亂」，事後公開與鬧事者握手和解，引發輿論譁然。（資料照／記者張君豪攝）

記者黃哲民／台北報導

台北市松山警分局中崙派出所前年(2021年)凌晨遭黑衣人闖入鬧事，四海幫分子徐權更砸毀1台公務電腦螢幕逞凶，警方竟與徐權握手和解，被輿論稱為「松山之亂」，徐權後來被依妨害公務罪判刑6月定讞入監，松山分局硬起來告徐權索賠公署名譽損失20萬元外加電腦螢幕財產損失8000元，台北地院審結認定公務機關不會有精神痛苦、不能求償精神慰撫，今判徐權須賠償8000元確定。

本件求償案辯論終結時，正在服刑的徐權透過視訊出庭表示，已將被他砸壞的電腦螢幕8000元交給松山分局1位警員收取，法官命松山分局委任律師盡速陳報有無此事，律師庭外受訪表示，將請分局查明，此外，松山分局沒有任何官警對徐男提告求償，這也是史上首宗警分局告黑幫求償名譽損失的案件。

「松山之亂」源於2021年4月16日凌晨，時任松山分局教官楊忠蒞喝完酒返回分局時，與路邊聚集的10名男子爆發口角，遭對方整群黑衣人追趕，楊男衝進分局大樓1樓的中崙派出所躲到樓上，黑衣人闖入派出所咆哮亂竄，還推擠值班警員，徐權更掄起鐵椅砸壞值班台1台電腦螢幕逞凶，最後都被趕出門外。

事後時任松山警分局長林志誠在分局門前，安排徐權與楊忠蒞公開上演握手和解戲碼，引發輿論譁然、封為「松山之亂」。基層不滿上級企圖息事寧人，爆料時任中崙派出所所長許書桓、時任副所長顏敏森與巡佐傅榮光，沒據實向上呈報，反而刪除派出所內監視畫面滅證，還指示部屬將徐男「砸毀」公務電腦螢幕寫成「不慎撞倒」。

▲「松山之亂」砸壞派出所電腦螢幕逞凶的徐權。（圖／資料照）

台北市警局更查出，林志誠後來得知監視畫面被洗掉，仍宣稱主機因停電而格式化，加上楊忠蒞事發前，是和同事到第3性公關酒店「聚餐」，一連串荒腔走板的內情重創警譽，時任台北市警局長陳嘉昌向大眾道歉，主動到北檢交出手機，自清絕無下令大事化小，監察院去年(2022年)12月彈劾已被調職的林志誠等4名松山官警。

台北市刑警大隊科偵隊還原被刪除的96秒監視畫面後，警方查獲作亂的10煞到案，檢方起訴徐男涉犯損壞公務員職務上掌管之物品罪嫌，另8名叫囂推擠的黑衣人被依《社會秩序維護法》裁定居留3日或1萬2000元罰鍰，其中2人提告抗罰，經法官確認2人沒鬧事而撤罰，只有1人始終站在門外勸喊同夥離開，所以不罰。

徐權歷次出庭都宣稱後悔酒後衝動鬧事、對警方很抱歉，也願買新的同款電腦螢幕賠償，一度傳出警方同意和解，逼得松山分局公開聲明僅報價受損螢幕為8000元、沒答應和解。徐權求緩刑失敗，被判刑6月定讞後，檢方不准他易科罰金18萬元了事，去年10月將他發監執行，粉碎外傳砸了警局不必坐牢的說法。